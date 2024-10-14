AKP’lilerin eşi dostu kadroda: Nepotizmin belgesi

AKP iktidarlarında ülke, “diplomalı işsizler ülkesi” haline getirildi. Ülkede giderek derinleşen ekonomik krizle birlikte işsizlik sorunu kangren halini aldı. İktidarın, “Her ile bir üniversite” politikası da işsizler ordusunun giderek büyümesine yol açtı. İŞKUR'un verilerine göre, Eylül 2024 itibarıyla aralarında doktora ve yüksek lisans mezunlarının da yer aldığı 600 bin üniversite mezunu, iş bulmak ümidiyle İŞKUR’a kayıt oldu. Milyonlarca genç işsizlikle boğuşurken AKP’ye yakın isimler ise kamu kurumlarına dolduruldu. Kamu alımlarında AKP’ye yakınlık adeta tercih nedeni haline getirildi.

KONTENJAN 30, BAŞVURAN BİN 361

Zonguldak İl Özel İdaresi’nin yaptığı işçi alımları da AKP’ye yakın isimlere istihdamda sağlanan ayrıcalıkları bir kez daha gözler önüne serildi. Toplam 30 kişilik işçi alımı için bin 361 kişinin başvurması ise Türkiye'deki işsizliğin ulaştığı boyutu ortaya koydu.

İl Özel İdaresi’nin işe alınmaya hak kazanan isimlere yönelik listesi ise AKP’ye yakın isimler göz göre göre kayrıldığını açığa çıkardı. Listenin büyük bölümünün AKP'li siyasetçilerin akrabalarından oluştuğu belirlendi.

İşe alım için oluşturulan asil ve yedek listesinde bulunan AKP'li siyasetçilerin akrabaları ise şöyle sıralandı:

• İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli’nin damadı Emrullah Kocaadam (Asil Liste)

• İl Genel Meclisi Necdet Başkanı Karaveli’nin Yeğeni Miraç Karaveli (1. Sıra Yedek)

• Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçı’nın damadı Batuhan Yılmaz (Asil Liste)

• AKP Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir’in kayınbiraderi Burak Çömez (Asil Liste)

• AKP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Buğracan Kuvetli (Asil Liste)

• İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz’ın özel kalemi Okan Başar’ın eşi Elif Başar (2. Sıra Yedek)

ÇOCUKLARINI DA LİSTEYE EKLEDİLER

• AKP Zonguldak Teşkilat Başkanı Erdoğan Muammer Koca’nın kızı Azra Koca (Asil Liste)

• AKP Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aydın’ın oğlu Efe Berkay Aydın (Asil Liste)

• AKP İl Genel Meclisi üyesi Adnan Tıska’nın yeğeni Aykut Tıskaoğlu (Asil Liste)

• Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in amcasının oğlunun torunu Ali İhsan Yiğit

• AKP Ereğli İlçe Yöneticisi Talip Seyhan’ın çalışanı Faruk Demircan

Zonguldak’ta yaşananlara yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP’li Eylem Ertuğ Ertuğrul, “Bu olayla birlikte, Zonguldak İl Özel İdaresi’nin nasıl adaletsiz yönetildiğini ve amacın halka değil yandaşlara hizmet ve rant sağlamak olduğunu açıkça gördük” dedi. Liyakatsiz atamaların ve ahbap çavuş ilişkisinin devletin tüm kurumlarına sıçradığını söyleyen Ertuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü: “Adında adalet olan ama uygulamasında adaletin A’sını uygulamayı bugüne kadar hiç göstermeyen bir anlayışın ürünü bu. Bunu yapanlar da kul hakkı konusunda son derece hassas, meydanlarda bunu bağıran insanlar adaletten, Müslümanlıktan nutuk atanlar. ‘Nerede burada kulun hakkı?’ diye sormak isteriz. Vatandaşın artık devlete güveni kalmadı. Kamuda bir personel alımına başvururken başvuru yapmadan önce torpil arayışına gidiyor önce torpilini ayarlamaya çalışıyor insanlar. Bunu normal hale getirdiler.”

HAK YEMEYE DEVAM EDİYORLAR

Ertuğrul son olarak şunları aktardı: “Durmak yok, nepotizme devam. Doymuyorlar, göz göre göre Zonguldak'ın gençlerinin hakkını yemeye devam ediyorlar. Her talebe, her eleştiriye tasarruf tedbiri maskesi ile geliyorlar ama kendi yandaşlarını devlet dairelerine doldurmak için sınırsız kontenjanları hep var. İşsizlikten, yoksulluktan kırılıyor millet. Zaten 30 kişi alınacak işe yapılan başvuru sayısından da gayet anlaşılıyor bu durum. Bu işçi alımlarına umut bağlayan bir sürü gencimiz var Zonguldak’ta. Sabahtan akşama kadar güneşin alnında bu insanlar bir iş umuduyla mülakat sırası beklediler.”