AKP’lilerin saldırısı yargıya taşındı

Ebru ÇELİK

İstanbul Başakşehir’de bulunan Şahintepe’de 42 ada hakkında çıkarılan alım-satım yetkisine ilçe belediye meclisinde itiraz ettikleri için 9 Ocak’ta saldırıya uğrayan mahalleli bugün sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu öncesinde Şahintepe halkı adliye önünde açıklama yaptı. Barınma Hakkı Meclisi adına açıklamayı okuyan Nagihan Kampçı, “Bu saldırı sadece halkın iradesine değil, insanlık onuruna yapılmış alçakça bir saldırıdır. Mahalle sahipsiz olmadığı gibi Belediye Meclisi de sizin babanızın çiftliği değil. Mahalledeki işbirlikçi Takım Elbiseli tayfanızla başımıza yeniden çorap örmenize müsaade etmeyeceğiz. Mahkeme kararlarını size uygulatacağız” dedi.

"RANT HIRSINIZIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Rant hırsı ve zorbalığa karşı Şahintepe halkının mücadelesinin süreceğini belirten Kampçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Unutmayın ki Şahintepe halkı, çocukları ve kendi gelecekleri için rant hırsınızdan ve öfkenizden korkmuyor. Misliyle karşılığını vererek mahallemizi koruyacağız. Hakkımızı çiğneyenleri, halka yumruk sallayanları ve küfür edenleri tek tek yargı önüne çıkararak adaletin sağlanması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Şahintepe halkı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Başakşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kanal İstanbul ve Kentsel Dönüşüm Projeleri nedeniyle yaklaşık 40 yıllık mahallelerinden sürülmek isteniyor. 4 yıldır mahallelerini sermaye sınıfına teslim etmemek için birleşik bir mücadele veren Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi, defalarca açtıkları davalarla projeleri iptal ettirmişti. Ancak 9 Ocak’ta yapılan Belediye Meclis toplantısında, Belediye bu mahkeme kararlarını tanımayarak Şahintepe’de bulunan 42 adanın yetki devrini almıştı.

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi üyelerinden Cafer Aydınlık, toplantı sonrasında Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik’e yönelik olarak, “Hırsızsınız. Ne mahkeme kararı tanıyorsunuz ne de insanlık biliyorsunuz. Yine dava açıp yetki devrinizi iptal ettireceğiz” şeklinde tepki gösterdi. Aydınlık’ın sözlerinin ardından Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, Özel Kalem Müdürü Fatih Toraman ve isimleri tespit edilemeyen Belediye Meclis üyeleri tarafından Şahintepe halkına sözlü ve fiziksel saldırı gerçekleşmişti.