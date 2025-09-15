AKP’linin babası 230 gündür firari!

Deprem felaketinde Maraş’taki Palmiye Sitesi 151 kişiye mezar oldu, 17 kişi de yaralandı. 151 kişinin ölümünden sorumlu tutularak 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan AKP Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise 230 gündür firari. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada, Hacı Mehmet Ersoy ‘‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’’ suçundan yargılanıyor. Ancak 26 Aralık 2024’te tutuklanan Ersoy, 17 Ocak’ta tüm itirazlara rağmen cezaevinden tahliye edildi.

Tahliyenin gerekçesi ise ‘‘Sanığın cezaevi şartlarında ağır hastalığı ve kocama hali nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyeceği’’ diye açıklandı. Palmiye Sitesi’nde hayatını kaybedenler ile yaralananlar, mahkemeye peş peşe dilekçe vererek karara itiraz etti. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak’ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy’u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararına rağmen Ersoy, kayıplara karıştı.

6 Şubat depreminde yıkılan Maraş’taki Palmiye Sitesi müteahhiti Hacı Mehmet Ersoy, 230 gündür firari.

HANGİ VİCDANA SIĞAR?

“230 gündür firari olan Hacı Mehmet Ersoy, mahkemenin ‘kaçma şüphesi yok’ diyerek tahliye ettiği günden beri ortada yok” diyen Palmiye Sitesi’nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı BirGün’e yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Altına bez bağlandığı gerekçesiyle serbest bırakılan Ersoy, çoktan firar etti. Bu kararı veren mahkeme heyeti artık davaya bakmayacak, belki hukuken sorumlulukları bitti ama bu kararın vicdani sorumluluğu hâlâ omuzlarındadır. Emniyet mi bulamıyor, yoksa gerçekten aranmıyor mu? Bir katilin, 151 insanın ölümünden sorumlu bir sanığın bu şekilde elini kolunu sallayarak kaçabilmesi, hangi hukuk devletinde mümkün olabilir? 82 yaşındaki Hacı Mehmet Ersoy halen sevdikleriyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Biz en sevdiklerimizi kaybettik, tüm hayatımız altüst oldu. Bu hangi vicdana sığar? Bu ülkedeki yargı ve emniyet mensuplarında 6 Şubat’ta yaşanan kayıpların ve bizim acılarımızın bir karşılığı yok mu? Adalet Bakanı her fırsatta Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu söylüyor. Peki, AKP İl Başkan Yardımcısı Eray Ersoy’un babası olan bu firari katili görmüyor mu? Her şeyimizi bizden aldılar. Tek istediğimiz adalet ve onu bile çok görüyorlar bize. Bizim için adalet yoksa, bu ülkede kimse için gerçek adalet yoktur.”

∗∗∗

EZGİ APARTMANI DAVASINDA DA FİRARİ VAR

Depremde yıkılan 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında 876 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan iç mekân tasarımcısı Ertan Danacı da 7 Temmuz 2025’ten beri firari.