AKP’linin mülküne dokunan yanıyor!

Uzun yıllardır skandal yargı kararları gündem oluyor. Ancak yargı yurttaşın yanında olup adaletli bir karar verdiğinde de yargı kararını uygulayacak yetkili bulunamıyor. Bunun son örneklerinden birine de Karabük’te imza atıldı.

Karabük’ün Yenice İlçesine bağlı Kayadibi Köyü’nde yaşayan bir yurttaş, evinin yanındaki araziye kereste fabrikası yapıldığını ve bunun da hukuka aykırı olduğu belirterek Kastamonu İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Emekli olan ve avukat tutacak parası olmadığı için tek başına hukuk mücadelesi yürüten yurttaş, evinin yanındaki arazi için 12 Nisan 2021 tarihinde Karabük İl Özel İdaresi tarafından imar planı değişikliği yapıldığını belirtti. Plan değişikliği ile AKP’li İl Genel Meclisi Üyesi Recep Tetik’e ait olan arazinin ticaret alanına dönüştürüldüğünü ve ardından da araziye kereste fabrikası inşa edildiğini vurguladı.

Kastamonu İdare Mahkemesi 10 Kasım 2022’de yurttaşı haklı bularak, “Bölgede ticaret alanına ihtiyaç olmadığını ve orman alanına ulaşım etkilendiğini belirterek” İl Genel Meclisi’nin yaptığı plan değişikliğini oy birliğiyle iptal etti. Mahkeme, plan değişikliğinde kamu yararı bulunmadığını ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu da belirtti.

Karabük İl Özel İdaresi ile AKP’li İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik, karara itiraz etse de Danıştay Altıncı Dairesi, 9 Ocak 2025’te Kastamonu İdare Mahkemesi’nin kararını oy birliğiyle onadı. Danıştay kararında, “İdare mahkemesini kararı hukuka ve usule uygun olduğundan kararın bozulmasını gerektirecek bir gerekçe yoktur” denildi.

Bölge halkı ise mahkeme kararıyla planları iptal edilen fabrikanın çalışmaya devam ettiğini ve yetkililerin fabrikanın kapatmadığını ifade ediyor. BirGün’ün ulaştığı AKP’li İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik ise bir açıklama yapmadı.

KÖY HALKI İSYAN ETMİŞTİ

Geçen yaz Kayadibi köylüleri AKP Karabük İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik’e karşı eylem de yapmıştı. Köylüler, Tetik’in 4 yıldır kendi çıkarları için çalıştığını, fabrika kurmak için köy halkı tarafından Gençlik Spor Bakanlığı’na devredilen top sahasını kullanmak istediğini ileri sürdü. Ayrıca; kendi fabrikası haricinde faaliyet gösteren iki kereste fabrikasının kapatılması için köylüden destek istediğini, köy mezarlığına giden yolun kapatılmasını istediğini kapatılmadığı takdirde üst makamlardan işini halledeceğini, köy için kaymakamlık tarafından verilen kanalizasyon borularını fabrikasına istediğini iddia etti.

İsteklerinin yerine gelmediği için AKP İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik’in ‘Bu köye çivi dahi çaktırmam’ diyerek kendilerini tehdit ettiğini öne süren köy halkı, muhtar Sebahattin Karakaya’ya da Tetik tarafından küfür ve tehditler savrulduğunu ve evinde saldırıya uğradığını belirtti.

Köy meydanında toplanan yaklaşık 70 kişi ellerinde ‘Hak, hukuk, adalet, köylü muhtar el ele, mafya il genel meclis üyesi istemiyoruz, köyün imara açılmasına karşıyız’ yazılı pankartlarla eylem yaptı.