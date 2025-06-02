AKP’linin paket savunusu: Daha çok cezaevi!

TBMM Adalet Komisyonu, 10’uncu Yargı Paketi için yoğun mesai yaptı. Toplam 30 maddelik kanun teklifi için yapılan komisyon toplantısı, 15 saat sürdü. 1 Haziran sabah saatlerinde tamamlanan görüşmelerin sonunda teklif, muhalefetin itirazlarına rağmen AKP ve MHP’lilerin oylarıyla komisyondan geçirildi. Muhalefet, teklifteki muhalefete yönelik baskı aracı olarak kullanılabilecek düzenlemeleri eleştirdi.

YATARI OLMAYAN SUÇLAR

Düzenlemenin en tartışmalı bölümü, "Toplumdaki cezasızlık algısına karşı yapıldığı" öne sürülen bölüm oldu. Teklif ile denetimli serbestlik hükümlerinde de güncellemeye gidildi. Hükümlülerin, bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanması için cezasının onda birini cezaevinde geçirmesi gerektiği kaydedildi. Düzenleme ile "Yatarı olmayan suç" olarak tanımlanan suçları işleyen, iki yılın altında hapis cezası alanların cezaevine girmesinin önü açıldı. Teklifte yer alan madde kapsamında, iki yılın altındaki suçlarda en az beş gün cezaevinde kalınması öngörüldü.

Muhalefet, düzenlemeye tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Getirdiğiniz maddeler içerisinde adaleti bulmak neredeyse imkansız” dedi. Cumhurbaşkanına hakaret ile Gösteri ve Eylem Yürüyüş Hakkı’nın ihlali gerekçeleriyle çok sayıda yurttaşın yargılandığının altını çizen CHP’li komisyon üyeleri, “Yatarı olmayan suçların” cezaevinde çekilmesini düzenleyen maddeyle ilgili özetle şunları söyledi:

“Aslında bunun toplumdaki baskıyı, otoriterliği artırmaya dönük, kimse düşüncesini ifade edemesin diye bir madde olduğunu açıklıkla görüyoruz. Siz, ‘Sosyal medyadan paylaşım yapmanın cezası var, sizi en az beş gün cezaevine koyacağız’ diyorsunuz. Ne var bu pakette? AYM’nin iptal ettiği, BTK’nin iletişimi doğrudan engellemesine izin veren bir düzenleme var, yatarı dahi olmayan suçlara cezaevi yolu gösteren maddeler var. Umudu karşılamak bir yana, yeni baskıcı uygulamalara kapı aralayan içeriklerle karşı karşıyayız.”

2 Mayıs itibarıyla 415 bin kişinin cezaevinde olduğu, cezaevlerinin kapasitesinin yalnızca 300 bin olduğunun da altı çizildi. Düzenlemenin cezaevindeki sıkışıklık sorununu daha da derinleştireceği eleştirilerine karşı AKP Milletvekili Halil Öztürk, “Bu kadarı da olmaz” dedirten bir savunmayla “Yeni cezaevi yapıyoruz” dedi.

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TEKLİF GENEL KURUL’A GETİRİLECEK

Kanun teklifinin, yeni haftada TBMM Başkanlık seçiminden sonra Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor. Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, muhalefet şerhinin 2 Haziran Pazartesi gününe kadar Komisyon Başkanlığı’na iletilmesi gerektiğini bildirdi.