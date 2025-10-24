AKP’liye ballı taşıma ihalesi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dev personel ordusunun servis maliyeti belli oldu. 2022 yılında 7,8 milyon TL, 2025 yılında 46,4 milyon TL olan Diyanet’in personel servisi gideri, 2026 yılı için 70 milyon TL’yi geçti. Başkanlık, 2026 yılı servis işini AKP’den aday adayı olan Mehmet Kaya’nın şirketine verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılı için personel taşıma ihalesi düzenlendi. 30 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen ihalenin, Ankara’daki personelin özel servis araçları ile taşınması işini kapsadığı bildirildi.

İhaleye sunulan altı tekliften beşi geçerli sayıldı. İhale sonucunda, ihaledeki beş geçerli tekliften birinin sahibi olan Kaya Ulaşım Hizmetleri ve Filo Kiralama isimli şirket ile 17 Ekim’de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin bedelinin, 74 milyon 791 bin TL olduğu belirtildi.

TANIDIK ŞİRKET

Diyanet’in araçları kiraladığı şirketin ise “Tanıdık” olması dikkati çekti. Araçların kiralandığı şirketin yöneticilerinden birinin 24 Haziran 2018 tarihli seçimlerde, “Ülkemize hizmet etmek istiyorum” diyerek AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya olduğu öğrenildi. Diyanet’in 2021, 2022 ve 2023 yıllarındaki personel servisi ihalelerinin de Kaya Ailesi’ne verildiği belirlendi.

∗∗∗

KATLANAN MALİYET

Diyanet’in personel servisi için ödediği para yıllar itibarıyla katlandı. Diyanetin servis harcamaları, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2022: 7,8 milyon TL

• 2023: 27,8 milyon TL

• 2024: 55,8 milyon TL

• 2025: 46,4 milyon TL

• 2026: 74,7 milyon TL