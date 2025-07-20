AKP’liye üniversitede kadro kapısı hep açık

Eğitim kaliteleri itibarıyla gün geçtikçe daha da geriye giden üniversiteler, AKP iktidarlarında akademik başarılardan çok usulsüzlükler, öğretim üyesi eksiklikleri, atıl binalar ve kişiye özel ilanlarla gündeme geldi.

Üniversitelere en dikkati çeken tartışmalardan biri ise özerklik tartışması oldu. Sayıştay raporlarına dahi yansıyan siyasi atamalar, yükseköğretim sisteminin temeline adeta dinamit yerleştirdi.

Üniversitelere yapılan ve liyakat ile tarafsızlık tartışmalarını akıllara getiren aramalara bir yenisinin daha eklendiği öğrenildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi yönetimine, AKP teşkilatlarında uzun yıllar boyunca görev alan bir ismin atandığı belirtildi.

SİYASETTEN ÜNİVERSİTEYE

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreterliği görevini vekâleten yürüten Gülsüm Özkan’dan boşalan koltuğa, AKP Belediye Başkan Adayı oturdu. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde AKP’nin Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı olan ancak seçimi kazanamayan Gökhan Saygı’nın, Namık Kemal Üniversitesi Genel Sekreterliği’ne atandığı bildirildi.

Atamanın ardından gözler, Saygı’nın siyasi yaşamına çevrildi. AKP’den belediye başkanı aday adayı olan Saygı’nın siyasi kariyerinde, AKP Süleymanpaşa İlçe Başkan Yardımcılığı, AKP Tekirdağ İl Başkan Yardımcılığı ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevleri yer aldı.