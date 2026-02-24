AKP’nin 24’üncü yıl tablosu: 3,6 milyon aşırı yoksul hane

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Gelir Tamamlayıcı Destek Sistemi’ne yönelik çalışması, Türkiye’deki derin yoksulluğun fotoğrafını çekti. AKP hükümetlerinin 24’üncü yılında Türkiye’deki yardıma muhtaçlığın ulaştığı boyutun en net tablosunu ortaya koyan çalışmada, sistemden yararlanması planlanan hane sayısına yönelik öngörüler paylaşıldı.

Türkiye’deki derin yoksulluğu sosyal yardımlar ile gizlemeye çalışan AKP, 2027 yılı için yeni bir destek programının hayata geçirileceğini duyurdu. 2026 yılında pilot uygulama olarak devreye alınan, 2027 yılında ise tüm Türkiye’ye yayılacağı belirtilen Gelir Tamamlayıcı Destek Sistemi’ne yönelik hazırlık çalışmalarına başlandı.

ÇALIŞMANIN DETAYLARI

BirGün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir Tamamlayıcı Destek Sistemi’ne yönelik çalışmasının detaylarına ulaştı. Çalışmada, “Geliri asgari ücretin altında kalan” ve “Hiç geliri bulunmayan” ailelerin sisteme dahil edileceği belirtildi.

MİLYONLARCA AŞIRI YOKSUL

Bakanlıkların çalışması, 2026 yılında 3 milyon 600 bin hanenin Gelir Tamamlayıcı Asgari Destek Sistemi’ne dahil edilmesini öngördü. TÜİK'in bir haneyi dört kişi kabul eden hesabına göre, 2026 yılında 14 milyon 400 bin yurttaşın yaşadığı haneye asgari ücretin altında para gireceği bildirildi.

Çalışmada, 2028 yılı öngörüleri de yer aldı. 2027 yılında 3 milyon 600 bin olarak planlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ne dahil edilecek hane sayısının 2028 yılında 3 milyon 700 bine çıkacağı kaydedildi.

∗∗∗

YAMA TUTMAYAN YOKSULLUK

Türkiye’deki derin yoksulluğu, “Yoksullukla mücadele” adı altında yapılan 359,1 milyar TL’lik harcama da gizleyemedi. 2025'te, ailesi tarafından bakılamayan çocuk sayısının 183 bine, elektrik faturası ödenemeyen hane sayısının 2,5 milyona, GSS borçlusu sayısının ise 8,2 milyona ulaştığı ortaya çıktı.