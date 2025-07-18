AKP’nin ‘aile yılı’nda ev içi şiddet artıyor

BirGün Kadın Kolektifi

AKP'nin Aile Yılı'nda kadınlar en çok ev içinde şiddete maruz bırakılıyor. Şiddet faillerinin büyük bir çoğunluğu kadınların birlikte olduğu erkekler. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 2025 yılının ilk 6 ayında Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na gelen çağrıların verisini yayımladı. Toplam 417 şiddet vakasının 271’inin ev içi şiddet ihbarı olduğu belirtildi. Bu vakaların 177’sinin kadınların resmi nikahlı oldukları erkekler tarafından maruz bırakıldıkları şiddetin ihbarı olduğu vurgulandı. 98 çağrının sığınma talebinde bulunduğu söylenirken acil müdahale gerektiren 4 vaka ihbarı oldu denildi. Şiddete maruz kalanlarının büyük çoğunluğu %94,3 ile kadınlar olurken kadınlardır bu oranı %3,35 ile kız çocuklar izledi.

İhbar edilen şiddet vakalarının önemli çoğunluğu %37,7 ile psikolojik ve %36,20 ile fiziksel şiddet vakaları oldu. Bu şiddet türlerinin dışında gelen çağrıların %10,18’i sosyal şiddet, %6,7’si cinsel şiddet ve %9,05’i ekonomik şiddet kategorisinde yer buldu. 2025 yılının ilk 6 ayında, kadınların evli oldukları erkekler %45.1 ile saldırganlar içerisinde en geniş grubu oluşturdu. Eskiden evli olunan erkekler %6,3 ile ve eskiden birlikte olunan erkekler ise 4,2 ile diğer saldırgan gruplar arasında yer aldı.

ÖNLEYİCİ POLİTİKA YOK

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü şu ifadeleri kullandı: ‘‘2007 yılından beri bu ülkede tacize ve istismara maruz kalan veya kalmış kadınların kullandığı bir ev içi şiddet acil yardım hattımız var. Çağrılar üzerinde belediyelerle görüşüp önleyici bilgilendirici çalışmalar yapıyoruz. Ancak yeterli değil çünkü iktidarın önleyici politikası yok. Yargıda da kollukta da kadına şiddet diye bir algı yok. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek yerine onunla savaşmayı tercih eden bir yapı var. Kadınların katledilerek valize konulduğu bir ülkede kadınların yaşam hakları yokken bu veriler aslında yol gösterici ve çözüm üretici.’’