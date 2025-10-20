AKP’nin anketçisi İhsan Aktaş’tan Kıbrıs ‘özrü’: Arkadaşıma güvendim

Kuzey Kıbrıs’taki seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte, seçim öncesinde ibrenin Ersin Tatar’ı gösterdiğini iddia eden GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, seçim öncesi attığı tweetin hata olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman'ın farkla kazandığı görülen seçim sonuçlarının ardından Aktaş, X hesabından yaptığı açıklamada, “Verilerimizin arkasındayız; ancak seçimden birkaç gün önce elimde veri olmadan attığım tweet bir hataydı.” ifadelerini kullandı. Aktaş, paylaşımında ayrıca bu hatanın nedeni olarak “tecrübesine güvendiği bir arkadaşının” yönlendirmesi olduğunu öne sürdü.

Seçimlerden önce Aktaş, “Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunanlar açık ara önde” ifadelerini içeren bir paylaşım yapmış ve Anadolu Ajansı’nda yayımlanan “Kıbrıs seçimlerinde iki devletli çözümü savunanlarla federasyoncular karşı karşıya” başlıklı analizinde benzer değerlendirmelerde bulunmuştu.

'YENİ SAHA BİLGİLERİ!..'

AA’da yayımlanan yazısında, “"Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusunu sorduğumuzda KKTC halkında kararsızlığın yüksek olduğunu görüyoruz. Ersin Tatar yüzde 41,8, Tufan Erhürman ise yüzde 40,1 oy almaktadır ve seçimin sonucunu yüzde 14,9 olan kararsızlar belirleyecektir” diyen Aktaş, X’ten yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullanmıştı:

Seçime bir ay kala Kıbrıs’ta yapmış olduğumuz araştırmada;

1-Ersin Tatar iki devletli çözümden yana destek %60

2- Tufan Erhürman federasyon çözümünden yana destek %40

Bir ay önce hatırı sayılır bir kararsız seçmen kitlesi vardı. Yeni saha bilgilerine göre kararsızlar Ersin Tatar lehine tercih yapıyor.

İHSAN AKTAŞ’TAN AÇIKLAMA: HATAYDI

Ancak seçim sonuçları Aktaş’ın öngörülerinin aksini gösterince, kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine özür açıklaması yaptı. Aktaş’ın kişisel X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

30 yıldır kamuoyuna doğru bilgi aktaran bir kurum olarak, kıymetli dostlar, Kıbrıs seçimleriyle ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim.

Seçimlerden 40 gün önce saha çalışması tamamlanan, 1200 denekli araştırmamız Anadolu Ajansı üzerinden bir makale olarak yayımlandı.

Bu araştırmada iki devletli çözüme destek oranı %60, federasyon çözümüne destek oranı ise %40 olarak ölçülmüştü.

Bugün yeniden bir araştırma yapılsa, sonuçların yine benzer çıkacağı kanaatindeyim.

Seçim sonuçlarına gelince; seçimden 40 gün önce her iki aday da yaklaşık %40 civarında oy oranına sahipti ve başa baş durumdaydı.

Kararsızları dağıtmadan yayımladığımız bu veride, %20 civarında bir kararsız kitlenin seçimin sonucunu belirleyeceğini ifade etmiştim.

Seçimin son haftasında, uzun yıllardır sahada veri toplayan ve tecrübesine güvendiğim bir arkadaşım, sahanın Ersin Tatar lehine döndüğünü söyledi. Bazı gazeteci dostlarım da benzer kanaat taşıyorlardı.

Not: Bir araştırma firmasının elinde veri olmadan açıklama yapması hatadır.

Verilerimizin arkasındayız; ancak seçimden birkaç gün önce elimde veri olmadan attığım tweet bir hataydı.