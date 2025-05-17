AKP’nin bütçe tercihleri: Din hizmetlerine 41,8 milyar lira

AKP iktidarının dinselleştirme politikaları, bütçe verilerine de yansıdı. 2025 yılının Ocak-Nisan dönemine yönelik bütçe verileri, iktidarın tercih ve yönelimlerini açığa çıkardı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için açılan merkezi bütçe kasası, kritik alanlar için ise kapandı.

2024 yılında 87 milyar 251 milyon TL kaynak kullanılan din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için harcanan para, 2025’in henüz ilk dört ayında 40 milyar TL'yi aştı. Merkezi yönetim bütçe giderleri, din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için hemen her ay milyarlarca lira harcandığını ortaya koydu.

HER AY MİLYARLARCA LİRA

Merkezi bütçeden din hizmetleri ve yaygın din eğitim için 2025 yılında 127 milyar 269 milyon TL kaynak ayrıldı. Din hizmetleri ve yaygın din eğitim için Ocak-Nisan 2025 döneminde harcanan para ise 41 milyar 886 milyon TL oldu. Nisan ayı itibarıyla 42 milyar TL’ye dayanan din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için yapılan toplam harcama, aylara göre ise şöyle sıralandı:

• Ocak: 13 milyar 278 milyon TL

• Şubat: 9 milyar 318 milyon TL

• Mart: 9 milyar 484 milyon TL

• Nisan: 9 milyar 805 milyon TL

KADIN VE UZAYA BÜTÇE YOK

Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için dört ayda harcanan 41,8 milyar TL’ye karşın uzay ve havacılık için harcanan paranın düşüklüğü dikkati çekti. Merkezi bütçeden uzay ve havacılık için 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde kullanılan toplam kaynağın yalnızca 309 milyon 798 bin bin TL olduğu bildirildi.

Benzer bir tablo, “Kadının güçlenmesi” kalemine yönelik verilerde de yaşandı. Buna göre, kadının güçlenmesi hedefi için Ocak-Nisan 2025 döneminde kullanılan toplam kaynak yalnızca 1 milyar 512 milyon TL ile ifade edildi.