AKP’nin büyük kongresinin tarihi belli oldu
AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin büyük kongresinin 23 Şubat'ta olacağını açıkladı.
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AKP'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'nin tarihi belli oldu.
AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AKP büyük kongresinin tarihini açıkladı.
A Haber'de açıklamalarda bulunan Kandemir, kongrenin 23 Şubat 2025'te yapılacağını söyledi.
Kongre çalışmalarına 3 Eylül'de başlayan AKP'de, 12 Ekim'de de ilçe kongrelerini sürecine girilmişti.