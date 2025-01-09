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AKP’nin büyük kongresinin tarihi belli oldu

AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin büyük kongresinin 23 Şubat'ta olacağını açıkladı.

Güncel
  • 09.01.2025 12:28
  • Giriş: 09.01.2025 12:28
  • Güncelleme: 09.01.2025 12:32
Kaynak: Haber Merkezi
AKP’nin büyük kongresinin tarihi belli oldu
Fotoğraf: AA

AKP'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'nin tarihi belli oldu.

AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AKP büyük kongresinin tarihini açıkladı.

A Haber'de açıklamalarda bulunan Kandemir, kongrenin 23 Şubat 2025'te yapılacağını söyledi.

Kongre çalışmalarına 3 Eylül'de başlayan AKP'de, 12 Ekim'de de ilçe kongrelerini sürecine girilmişti.

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