AKP’nin ‘Can’ına operasyon

Haber Merkezi

İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturmanın ardından dün yaşananlar birçok soruyu da beraberinde getirdi. Soruşturmanın her ne kadar eski tarihli olduğu iddia edilse de holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi.

Operasyonun temeli ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarına dayandırıldı. “Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirket ve mal varlığına el konuldu, şirketlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiği bildirildi.

Ancak tüm bunlar yaşanırken gözler diğer yandan haklarında kaçakçılık iddiaları bulunan olan Murat Can ve Kemal Can’ın şirketinin hızlı yükselişine, AKP iktidarı ile yakınlığına ve kaçakçılık iddialarına çevrildi.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından FETÖ’nün elinden çıkan ve boşalan finans alanları AKP’ye yakın isimlerle doldurulmaya başlandı. AKP iktidarının FETÖ sonrası döneminde artan sıcak para ihtiyacında Can Holding bu boşlukta kendine yer buldu. Darbenin hemen ardından ciddi atılımlar yaptı.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından yaratılan boşluktan kendine yer bulan holding, 2019 yılında satın aldığı Bilgi Üniversitesi ve 2022 yılında satın aldığı Doğa Koleji’ni satın almasıyla adını duyurdu. Şirket son olarak Aralık 2024’te Habertürk ve Show TV’yi Ciner’den satın alarak medya sektöründe de kendine yer açmıştı. Yine aynı yıl Formula 1 pistinin ihalesini de alan holdingin sahte senet sunduğu ortaya çıktı.

KAÇAKÇILIK İDDİALARI

"Delilerin Delisi" isimli X hesabı ve YouTube kanalından AKP’yi doğrudan hedef alan paylaşımlar yapan ve temmuz ayında Almanya’da yaşamını yitiren Muhammed Yakut, el konulan Can Holding’e dair iddialarda bulunmuştu. Şirket yöneticileri olan Murat Can ve Kemal Can’ın sigara ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını ifade eden Yakut “Türkiye’de bir kaçakçı üniversite sahibi olabilir mi? Bu aile Bilgi’yi aldı, Doğa Koleji’ni aldı. Habertürk ve Show TV’yi aldı. Kimin emanetçisi bunlar? İbrahim Kalın’ın, Bilal Erdoğan’ın. 800 milyon dolara Ciner Grubu’nun tüm kanallarını aldılar” demişti.

Yakut aynı zamanda bu iki kardeşin Binali Yıldırım’ı, sağlık sorunu yaşadığı dönemde evinde ziyaret ettiğini duyurmuş, daha sonra ziyaretin fotoğrafları da basına yansımıştı.

Operasyonun ardından tartışmalar sürerken eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’ın açıklamaları yargıdaki çürümenin göstergesi oldu. Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “operasyonun önlenmesi için çok sayıda kişinin uğraştığını” iddia etti.”

YANIT ARANAN SORULAR

• Kaçakçılıkla suçlanan ancak Binali Yıldırım’ı evinde ziyaret edecek kadar AKP’ye yakın bir şirket neden şimdi hedef oldu?

• Soruşturmanın eski tarihli olduğu iddia edilirken operasyon neden şimdi yapıldı?

• İsimleri kaçakçılık suçlamalarıyla anılan şirket yöneticileri, nasıl bu kadar hızlı yükseldi?

• Bu hızlı zenginleşmenin temelinde yatan ne?

6 YILDA JET YÜKSELİŞ

• 1956: Holdingin temelleri atıldı

• 1972: AWOX markası kuruldu

• 1986: Can Holding kuruldu

• 1991: Orta Asya ve Irak, Suriye, Lübnan, İsrail gibi ülkelerde yatırım ve ticaret faaliyetleri başladı

• 1993: Enerji Petrol A.Ş. kuruldu

• 2019: Bilgi Üniversitesi satın alındı

• 2022: Doğa Koleji satın alındı

• 2024: Habertürk ve Show TV satın alındı