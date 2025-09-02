AKP’nin damatları çok şanslı: SPK’den jet hızı ile halka arz onayı

Osman Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’na atandı. Çelik'in atanmasından kısa bir süre sonra damadı İskender Balcı da tartışmalı bir şekilde New York ataşeliğinde görevlendirildi.

Kamuoyuna, “AKP’nin şanslı damatları” olarak yansıyan görevlendirmenin ardından, tartışmaları alevlendirecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı Balcı’nın yönetiminde yer aldığı şirkete Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ayrıcalık sağlandığı öne sürüldü.

SIRADA YÜZDEN FAZLA ŞİRKET VAR

İskender Balcı’nın yönetim kurulu üyesi olduğu DOF Robotics adlı şirketin, SPK’ye başvurusundan yalnızca altı ay sonra halka arz onayı aldığı öğrenildi. Balcı’nın kayınpederi Osman Çelik’in, SPK’nin bağlı bulunduğu Hazine Bakanlığı’nda finansal konulardan sorunlu Bakan Yardımcısı olduğunun altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Bugün itibarıyla 100’ün üzerinde şirket halka arz için yıllarca sırada beklerken DOF Robotics’in kısa sürede onay alması soru işaretleri doğurmakta, ‘İmtiyazlı damat’ iddialarını güçlendirmektedir” dedi. Bulut, “Damada ayrıcalık” olarak nitelendirdiği gelişmeyi, “Bağımsız ve tarafsız olması gereken devlet kurumlarının eşitlik ilkesine aykırı biçimde hareket ederek kişi veya şirketlere özel imtiyazlar sağlaması, kamu vicdanı açısından kabul edilemez niteliktedir” ifadesiyle eleştirdi.

Damat Balcı’nın şirketinin kısa sürede halka arz onayı almasını, “Devlet kurumlarının bir aile şirketine dönüştürüldüğünün en açık göstergesi” olarak nitelendiren CHP’li Bulut, özetle şunları kaydetti:

“Üstelik mesele sadece bir damatla sınırlı değil. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un oğlunun şirketinin de SPK süreçlerinde kayırıldığı iddiaları kamuoyuna yansımış durumda. Eşitlik ve bağımsızlık ilkeleriyle çalışması gereken kurumlar, artık iktidar mensuplarının çocuklarına ve damatlarına rant aktaran bir imtiyaz mekanizmasına dönüştürülmüştür. Vatan evlatları işsizlikle boğuşurken bakan evlatlarının devlet eliyle servet sahibi yapılması kabul edilemez. Milletin alın teriyle ayakta duran kurumların iktidar çevresine rant ve ayrıcalık üretmesi hem adalet duygusunu, hem devletin itibarını yok etmektedir.”

Bulut, iddiasını TBMM gündemine de taşıyarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

• Halka arz için başvuran ve sırada bekleyen şirket sayısı kaçtır?

• DOF Robotics, halka arz onayını başvurusundan yalnızca altı ay sonra alırken yıllardır bekleyen şirketlerin onay süreçleri neden sonuçlandırılmamaktadır?

• DOF Robotics’in halka arz onay sürecinde diğer firmalara tanınmayan herhangi bir ayrıcalık sağlanmış mıdır?

• Son beş yıl içinde halka arz onayı alan şirketlerin başvuru tarihleri ile onay tarihleri kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?