AKP’nin dev ekonomi deneyi sona erdi: KKM’den geriye ölçülemez zarar kaldı

Melisa AY

AKP iktidarının en tartışmalı ekonomik deneylerinden biri olan KKM, geride ağır bir fatura bırakarak sona erdirildi. Yüksek kur farkı ve faiz ödemelerinden en çok zengin mevduat sahipleri yararlanırken maliyet tüm toplumun sırtına yüklendi. Bir yanda yurttaşlar enflasyona ezdirilirken diğer yanda servet sahipleri KKM ile kasalarını doldurdu.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan tebliğ ile birlikte, yeni KKM hesapları açılamayacak. Mevcut hesaplar ise yenilenemeyecek. Vadeli TL hesaplarında, döviz fiyatının verilen faizden daha fazla artması koşulunda aradaki farkın tasarruf sahibine ödenmesini öngören sistem, artık yeni hesap açılışına kapalı olacak. KKM'de vadesi dolanlar da yatırımlarını yenileyemeyecek.

21 Aralık 2021'de başlayan uygulama, doları frenleme iddiasıyla yürürlüğe girdi ancak Hazine'ye yükten öteye gidemedi. “Dövizi frenleyecek” denilen sistem, dört yıla yakın sürede Türkiye’ye 60 milyar dolara mal oldu. Kârı büyük mevduat sahipleri toplarken zararı yurttaş ödedi.

20 Aralık 2021'de faiz indirimlerinin etkisiyle 1 dolar, 18,35 lirayı gördü. Bu tarihten sonraki gün, Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamasından 3 hafta sonra başlayan KKM uygulaması, başlangıcındaki ilgi ve Erdoğan'ın 'teşviki' ile döviz kurunda gerileme getirse de kısa vadeli fren tutmadı. KKM başlangıcı ile 12,5 TL'lere gerileyen döviz kuru, 2022'yi 18,68 seviyesinde kapatıp 2023'ü 18,7 TL seviyesinde açan dolar kuru, bu yılı da 29,5 TL seviyelerinde kapattı.

Ülke ekonomisinde 4 yıla yakın devam eden ve adeta canlı bir deney olan KKM uygulaması geride devasa zarar bıraktı. Sistemin yükü yıllar içinde katlandı. Hazine ve Merkez Bankası’ndan çıkan para toplamda 1 trilyon TL’yi aştığı hesaplanıyor. Bu tutar yaklaşık 60 milyar dolara karşılık geliyor. 2022’de 224,8 milyar TL, 2023’te de yaklaşık 833 milyar TL kamu kaynaklarından doğrudan KKM için harcandı. YükseK faiz ve yüksek enflasyon yurttaşın alım gücünü törpülemeye devam ederken yatırım yapabilecek serveti olana kazandırdı. KKM ile gerçekleşen servet transferi ve ekonomiye uzun vadeli tahribat ise henüz hesaplanamadı.

KAYBEDEN KAMU OLDU

Kararın ardından açıklama yapan Merkez Bankası "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Göreve gelişiyle KKM'den çıkış için harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de durumu "Programımızın önemli hedeflerinden birine daha ulaştık. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" ifadeleriyle değerlendirdi.

2023 Mayıs'ında göreve atanan Şimşek'in KKM'den çıkış teşviklerinin ardından bu hesaplar Ağustos 2023'te 3,4 trilyon liralık tutar ile zirveyi gördü. Ardından azalan KKM'den çıkışta, faiz artışları da etkili oldu. Servet sahipleri, 'para ile para kazanma'nın farklı yöntemlerini denerken KKM'nin önce Hazine ardından da TCMB'ye zararı kamudan milyarlarca doların çalınmasına sebep oldu.

KKM'nin kamuya 60 milyar dolarlık zararının güncel kur ile karşılığı tam 2 trilyon 456 milyar 201 milyon 826 bin TL. Bu tutar, bugün bebekten yaşlıya 85,5 milyonluk ülke nüfusunun cebinden 28 bin 727 TL çalmış durumda. 2,456 trilyon liralık maliyet, bugün 16 milyon emekli ile 4 milyon kamu emekçisi arasında pay edilseydi emeğiyle geçinen 20 milyon kişinin cebine 122 bin 810 TL girecekti. Güncel 19,2 milyon olan özel sektör işçileri için ise bu tutar 128 bin TL olacaktı.

AKP’NİN SERVET TRANSFERİ PROJESİ

Mustafa Sönmez - Ekonomist

Dövizin hızla zirve yaptığı günlerde KKM uygulaması başlatılmıştı. Devlet, insanlara “Dövize yönelmeyin, Türk Lirası’nda kalın. Zaman içinde döviz artışı ve faiz ne olursa olsun size ödeyeceğiz” dedi. Uygulama, hem Hazine hem de Merkez Bankası üzerinde ciddi yük oluşturdu, bilançolarda zarar olarak görüldü. Şimşek döneminde uygulamadan vazgeçilmeye başlandı ve caydırıcı adımlar atıldı fakat geride trilyona yaklaşan bir yük kaldı. Bu yük aslında halkın üstlendiği bir yük oldu; çünkü Merkez Bankası zarar etmeseydi, o yılın kârından Hazine’ye aktarılacaktı. Hazine de bu kaynağı karşılamasaydı, eğitim, sağlık ve sosyal yardım gibi halka yönelik hizmetlerde kullanılabilirdi. Ancak trilyonu bulan bu kaynak, dövizin artışını frenlemek ve dövize yönelişi engellemek amacıyla kullanıldı ve büyük ölçüde rantiyelere, yani büyük sermaye sahiplerine aktarıldı. Sonuçta KKM üzerinden yapılan servet transferi, AKP rejiminde görülen en önemli örneklerden biri olarak tarihe geçti.

YAĞMACI UYGULAMA

İbrahim Ekinci - Ekonomi Gazetecisi

KKM, kökünde MÜSİAD’ın öteden beri savunduğu ekonomi politikalarının memleketin ekonomi politikasına dönüşmesi anlamına geliyor. Bakan Nebati bu kesimden geliyor, bu kesimin taleplerini yansıttı. Pratikte bunu, güvensizlik yüzünden dövize talebin önünü kesmek için TL tasarrufları döviz saymak olarak idrak ettik. Bunun doğrudan maliyeti 60 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ancak asıl büyük etkisi faizleri baskılaması sonucu yarattığı servet transferidir. Faizlerin enflasyonla bağı koparılarak yüzde 10’un altına çekilmesi 2 şeye yol açtı. Kamu yani Merkez Bankası, bankalara ucuz maliyetle kaynak sağladı. Bu ucuz fonlama ve faiz sınırlamaları sonucu vatandaşın tasarrufları hiç edilirken kaynak, şirketlere ucuz krediye dönüştürüldü. Enflasyon yüzde 60-70 iken şirketlere politika faizinin birkaç puan üzerinde, yüzde 12-13 faizle kredi verildi. Şirketlere yapılan yüzlerce milyarlık transfer kamu ve vatandaşın sırtından ödendi. Açıkça yağmacı bir uygulamaydı.

‘DUVARDA ASILI TÜFEK’

Sosyal medya hesabından KKM uygulamasının sona ermesini değerlendiren Ekonomist

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, KKM için "duvarda asılı tüfek" diyerek özetle şu ifadeleri kullandı: “KKM'den çıkışı zafer gibi sunmak büyük bir yanılgı. Bugün tahrip etme işlevi kalmamış ancak bıraktığı yüksek enflasyon/faiz hayaleti üzerimizde, KKM ölmedi kılık değiştirdi. KKM bir fikir ve uygulama olarak bundan sonraki kötü siyasi yönetimler için hep orada duracaktır, duvardaki asılı tüfek. KKM'nin alternatifi yüksek faizdi ama bu refah krizi değil sadece makro kriz yaratırdı ve kısa sürerdi, krizi derinleştirdi yoksulluk üzerinden bir makro denge oluşturdu. KKM kötü bir iktisadi dengeyi kalıcı kıldı, kendi patikasını oluşturdu. Döviz üzerinden yarattığı servet transferi devede kulak kalır, konut fiyatlarından tutun, yüksek enflasyona ve düşük ücretlere kadar asimetrik refah dağıtımına neden oldu."