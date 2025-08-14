AKP’nin dün de bugün de rotası aynı: ABD ve Trump’a göbekten bağlılar

Politika Servisi

14 Ağustos 2001’de kuruluş dilekçesi verilen AKP’nin kuruluşundan bu yana 24 yıl geçti. 1 yıl sonraki 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 34 oy alarak 550 sandalyeli Meclis’te 365 milletvekiliyle tek başına iktidar oldu. AKP, geldiğinde zenginlik, refah, demokrasi, insan hakları, AB’ye üyelik vaadinde bulunmuş ve sermaye patronları başta olmak üzere geniş bir kesimi ikna etmişti. Fethullahçılarla ortak çıkılan yolda cemaatlerin de desteğini alan AKP, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi için çok önceden iktidara hazırlanmış, Recep Tayyip Erdoğan da BOP’un Eş Başkanı olmakla övünmüştü.

Aynı seçimde sadece CHP yüzde 10’luk barajı geçebilse de DYP 9.5, MHP 8.4, Genç Parti 7.2 oy alarak parlamento dışında kaldı. Seçim öncesi gerçekleşen ve sonraları çok tartışılacak ittifak görüşmeleri de oldu. ANAP-DYP arasında neredeyse bağlanan ittifak, nedeni anlaşılmaz şekilde bir anda bozuldu ve iki parti aynı anda baraj altında kaldı. Üçüncü bir partinin Meclis’e girme durumunda tek başına iktidar şansını yitirecek AKP Anayasayı değiştirebilecek Meclis çoğunluğuna ulaştı.

AKP iktidarı kuruluşundan itibaren ABD’den ve batıdan tam destek gördü. ABD emperyalizminin Ortadoğu politikalarını büyük bir iştahla hayata geçirmeye çalıştı. 1 Mart 2023’te Irak’a yönelik savaş tezkeresini Meclis’e sunan AKP, ABD’ye olan bağlılığını tüm dünyaya göstermişti. Erdoğan AKP’nin kurulmasından sonra 2002 yılında ABD’yi iki defa ziyaret etti. Ocak 2002’de yaptığı ziyarette gerek Bush’la gerekse savunma bakanı Richard Perle ile yaptıkları görüşmelerde Irak’ın işgali durumunda Türkiye’nin her türlü yardım ve desteği sağlayacağı yolunda güvence verdi. ABD Mart ayında Türkiye’nin uluslararası koalisyona katılarak Irak’a asker göndermesini ve ABD asker ve mühimmatlarının Türkiye’de konuşlanmasını talep etti. Diğer yandan İncirlik başta olmak üzere hemen hemen bütün havaalanı ve limanların destek üssü olarak kullanılmasını talep ediyordu.

ÖNEMLİ KIRILMA ANLARI YAŞANDI

Ancak toplumsal muhalefetin büyük bir örgütlülük ve mücadeleyle karşı çıkmasıyla Meclis’ten geçirmeyi başaramadılar. Fakat AKP’nin ABD politikalarıyla ayakta kalma, iç siyaseti buna göre dizayn edip iktidarının ömrünü uzatma çabaları hiç bitmedi. Mart 2008 tarihinde yaşanan kapatma davasında da ardından başlayan ekonomik krizde de, 2010 Referandumu’nda, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde de Batı sürekli Erdoğan’ın arkasında durdu.

Dışarıdan gelen siyasi ve ekonomik destek içeride AKP’nin elini çok rahatlattı. Bugünkü Saray rejiminin inşasında yol temizliği de en önemli kırılma anlarında reform diye yutturuldu. Ordu engeli Ergenokon ve Balyoz davalarıyla aşılırken 2010 Referandumu ile yargıdaki dönüşüm gerçekleşti. O dönem iktidarın ortağı olan Fethullah Gülen “ölüleri bile kaldırıp oy kullandıracaksınız” demiş, evet kampanyası bazı liberal çevrelerde “yetmez ama evet” sloganıyla destek görmüştü.

Cemaatle kurulan ortaklık 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına dek devam etti. Eski ortaklar bu süreçten sonra kanlı bıçaklı hale gelmiş ve nihayet iktidar blokunun yeniden inşa edildiği, bugünkü rejimin temelinin atıldığı 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. AKP iktidarı bu dönemden itibaren KHK’larla ülkeyi yönetmeye başladı, çözüm sürecinin bitişinin ardından MHP ile yeni bir ittifak kuran AKP, tek adam rejimi için düğmeye bastı. 2017’de bir kez daha Anayasa referandumuna giden AKP, mühürsüz oyların sayıldığı referandumda şaibeli biçimde evet oylarını geçirdi. Erdoğan da muhalefetin itirazlarına rağmen “Atı alan Üsküdar’ı geçti” cümlesini kurdu.

FELAKETİN ADI TEK ADAM REJİMİ

Başkanlık rejimine resmi olarak geçilen 2018’den itibaren ülke her alanda uçuruma sürüklendi. Yasama ve yargı yürütmenin tahakkümüne girerken gerici abluka ülkenin dört bir yanını kuşattı. Eğitim ve sağlık sistemi tahrip edildi, hegemonya kuramadıkları kültürel alan çölleşti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin kararları dahi uygulanmadı. Gazeteciler, muhalif siyasiler cezaevlerine atıldı. Ülke, yoksulluk, gericilik ve giderek artan baskı girdabında uçuruma sürüklendi. AKP, kuruluşunun 24. Yılında her alanda giderek gerileyen ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük oldu.

BİR KEZ DAHA ABD’YE SARILDI

AKP, 31 Mart yerel seçimlerinde ilk kez ikinci parti konumuna gerilerken, oy deposu olarak gördüğü pek çok ili kaybetti. Halka anlatacak hikayesi kalmayan, toplumsal rıza üretemeyen Saray yönetimi, çareyi kendisini de iktidara taşıyan ABD’ye sırtını yaslamakta buldu. İktidar ortağı MHP ile birlikte çözüm süreci başlatan AKP, Ortadoğu’nun ABD ve İsrail eliyle yeni dizaynına göre pozisyon almaya çalıştı. Erdoğan, Bahçeli ve dışarıdan Abdullah Öcalan’ın desteği ile yeni bir rejim kurmaya çalışan Saray yönetimi, ülkenin yüzünü tamamen Ortadoğu’ya çevirmeye çalışıyor. 19 Mart operasyonlarıyla başlayan muhalefeti sindirme ve kurulmak istenen yeni rejimde yol temizliği yapılmak isteniyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP’li belediyelere yönelik aylardır devam eden baskılar, seçimsiz, muhalefetsiz, azınlığın iktidarına dayanan bir rejim kurma arzusu.

1 Mart Tezkeresi’nde iktidara dur diyenler, referandumlarda “hayır” cephesini örgütleyenler, TEKEL Direnişi için günlerce mücadele edenler, Gezi Direnişi’nde ülke tarihinin en kitlesel ve meşru direnişini gerçekleştirenler, 19 Mart darbesine karşı kampüslerde polis barikatını yıkarak Saraçhane eylemlerini başlatan üniversiteliler, ülkenin dört bir yanında sokaklara çıkan milyonlar, doğası için Cerattepe’de, Kaz Dağları’nda direnen yaşam savunucuları, 8 Mart ve 25 Kasımlarda sokaklara dökülen kadınlar, öğretmenlerine sahip çıkan liseliler, sefalet ücretine boyun eğmeyen emekliler dünden bugüne AKP iktidarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

∗∗∗

HER ALANDA BÜYÜK YIKIM YARATTI

Bu süreçte ekonomik açıdan tüm desteğini sermaye çevrelerine verdi. İktidara geldiğinde TÜSİAD’tan tam destek alan AKP döneminde Türk Telekom, PETKİM, TÜPRAŞ, TEKEL, şeker fabrikaları, demir-çelik fabrikaları ve limanları satıldı. Kamu garantili projeler adı altında kamunun parası patronlara heba edildi. Gelir dağılımındaki adaletsizlik giderek artarken asgari ücretli, emekli, işsiz her kesim derin yoksulluğa mahkum edildi.

AKP, aradan geçen 24 yılda gerek devleti gerekse de toplumu gerici bir anlayışla dizayn etti. Partinin yönetimi ele almasıyla ilmek ilmek örülen dinsel kuşatma, yıldan yıla toplum açısından daha hissedilir bir nitelik kazandı. AKP’li yılların en belirgin özelliğinden biri toplumsal tabanda tarikat-cemaat ağlarının artan etkisi oldu. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ olarak anılmaya başlayan bu hareket, devlette yuvalanan tek gerici unsur değildi. Fethullahçıların yanı sıra Menzilciler, Süleymancılar ve İsmailağa Cemaati gibi nice dinci yapı, belli bakanlıklarda kadrolar kazandı. Tarikat yurtlarında onlarca, yüzlerce çocuk istismar edildi.

Hukukun Üstünlüğü Endeksine göre Türkiye 142 ülke arasında 117’nci sırada yer alırken, Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 165’inci, yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 115’inci sırada yerini aldı. Yolsuzluk ve kara para aklama kategorisi olarak değerlendiren ‘gri liste’ye iki defa giren ülkede rejimin tel tel döküldüğüne her geçen gün şahit oluyoruz. Diploma skandalı, yeni doğan çetesi, sahte pasaport sahte e-imza, sahte ehliyet skandalları bitmek bilmedi. Her doğal afet yeni bir yıkıma dönüştü. Orman yangınlarında her yaz ülkenin akciğerleri yok olurken orman onlarca orman işçisi hayatını kaybetti. 6 Şubat’ta 50 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği depremlerde yaralar hala sarılmış değil. Kızılay’ın depremde çadır sattığı ortaya çıkmış, kurumların içinin nasıl boşaltıldığı bir kez daha görülmüştü.