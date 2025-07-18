“AKP’nin eğitim sistemine güvenmiyoruz”

Ebru ÇELİK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında yaşanan skandallara tepkiler sürerken Bakanlık son 3 yıldır sınav sonuçlarına ilişkin verileri gizlemeye devam ediyor. 29 kişi hakkında konuya ilişkin soruşturma açılırken 719 kişinin LGS birincisi olmasının açıklamasının ardından kamuoyunda sınavda şaibe olduğuna dair tartışmalar gündemde.

SOL Genç, LGS sınavında yaşanan skandallara karşı İstanbul’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan Ebrar Özdemir, geçmişten bugüne sınavlara yönelik şaibeleri hatırlatarak, kamu kaynaklarının belli kesimlere aktarıldığını vurguladı.

Özdemir, "2000’li yıllardan bu yana KPSS, ALES, YDS gibi pek çok sınavda soruların çalındığı resmi raporlarda yer aldı. Ancak sorumlular yargılanmadı, hesap vermedi" diye konuştu.

SÜREÇ ŞEFFAF YÜRÜTÜLSÜN

Özdemir, LGS sonuçlarında açıklanan 719 birincilik ile ilgili kamuoyunun aklındaki soruların hala yanıtlanmadığını belirterek, "Zorluk seviyesi yüksek olan sınavdan 719 kişinin tam puan alması bilimsel olarak açıklanmalı. Bu yıl sınav kitapçıkları sınav devam ederken WhatsApp gruplarında dolaştı. Bu nasıl mümkün olabilir? İmam hatiplerdeki olağanüstü başarı oranları nasıl gerçekleşti? Bu okulların birinde öğrencilerin yüzde 96’sı ilk yüzde 10’luk dilime girmiş görünüyor. Bu veriler neye göre açıklandı? Bu okulun adını taşıyan kişinin torunu bugün Bakan Yardımcılığı koltuğunda oturuyor.”

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürünün görevden alınmasına ve çocuğuna ilişkin iddialara da dikkat çeken gençler, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Açıklamanın devamında ise Özdemir, "Bir milyona yakın öğrencinin hakkı söz konusu. Bu sınavların güvenliğinden sorumlu olan Bakan Yusuf Tekin, soruları yanıtlamak yerine soranlara hakaret ediyor" ifadelerini kullandı.

SOL Genç, tüm verilerin kamuoyuyla paylaşılmasını, soruşturmanın derinleştirilmesini ve Yusuf Tekin’in istifasını talep ederek açıklamayı "Geleceğimizi sizin karanlığınıza çaldırmayacağız!” sloganıyla sonlandırdı.

HER ŞEYİNİZ LİYAKATSIZ

Açıklamanın ardından BirGün'e konuşan SOL Genç üyelerinden Ada Kayahan, öğrencilerin hak etmedikleri bir şekilde, hak etmedikleri liselere, üniversitelere girdikleri için bu gelecekte de liyakatsız kadroların oluşmasına sebep olacağını belirtti.

Kayahan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Eğitimden sağlığa, adaletten hukuka herhangi bir alanda liyakatın olmaması, güvensizliğin, geleceksizliğin olmasının temel sebebi de bu. Zaten çoğu birincinin de imam hatiplerden çıkması ve verilerin yayınlanmaması, zaten aileler arasındaki eşitsizliği de göstermiş oluyor. Yani bu bilinçli bir tercih olmuyor aileler tarafından."

Ebrar Özdemir, sınavda 13, 14 yaşındaki çocukların haklarının gasp edildiğini belirterek konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"İddialar sınav cevap kağıtlarının teslim edildikten sonra değiştirildiği, öncesinde bazı öğrencilere sınav sorularının verildiği yönünde. Yusuf Tekin, Eğitim Bakanı, bu öğrencilerin sınav güvenliğinin, eğitim hakkının birinci sorumlusu olmasına rağmen hakaret vari, tehditkar bir üslupla halka seslenmeye devam ediyor. Biz o çocukların ve kendi eğitim hakkımızı aramaya, savunmaya devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da, YÖK'ün de, ÖSYM'nin de bize dayattığı hiçbir şeye güvenmiyorum."

SOL Genç'ten Yiğit Aydın ise AKP dönemi olan 23 yılın her yılı müfredatın daha da gericileştiğini söyledi. Aydın:

"AKP iktidarıyla birlikte daha karanlık bir eğitim sistemine doğru gidiyoruz. Bu eğitim sistemi tüm öğrencileri etkiliyor. Öğrenciler okullarından uzaklaşıyorlar bu eğitim sistemi sayesinde. AKP iktidarındaki eğitim sistemini biz kabul etmiyoruz. LGS'de son 8 senenin en zor sınavı olmasına rağmen en fazla başarı oranının yakalandığı bir sene gerçekleştirildi 2025 yılında. Burada bir şaibe olduğu, usulsüzlük olduğu açık. Bu konuya ilişkin soruşturma başlatılmış olsa da herhangi bir adım atılmaması öğrencilerin ve velilerin güvensizliğini, kaygılarını sürdürüyor.”