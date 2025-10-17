AKP’nin en maliyetli projesi

Türkiye’deki ekonomik buhran, AKP’nin bütçe kullanım tercihleri ile giderek daha da derinleşti. Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’de 4 milyondan fazla hane, yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebilir hale getirildi.

Derin yoksulluğa kalıcı çözüm üretemeyen AKP iktidarı, çözümü sosyal yardım musluklarını açmakta buldu. AKP hükümetleri döneminde, “Ekonomik krizin yurttaş üzerindeki etkisine yama” olarak kullandığı gerekçesiyle tartışılan, “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma” programı kapsamında yapılan harcama rekor seviyeye tırmandı.

Türkiye’deki ekonomik krizin boyutunu çarpıcı şekilde gözler önüne seren harcamaya göre, merkezi bütçeden 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde yoksullukla mücadele için yapılan harcama 274 milyar 719 milyon 748 bin TL oldu.

İktidarın övünç kaynağı olan, muhalefet tarafından ise “Türkiye'deki ekonomik krizin yarattığı derin yoksulluğu perdelemek için kullanıldığı” gerekçesiyle eleştirilen Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma Programı için yapılan harcama, dönemlere göre şöyle gerçekleşti:

• Ocak-Şubat: 68,1 milyar TL

• Mart-Nisan: 46,5 milyar TL

• Mayıs-Haziran: 65,5 milyar TL

• Temmuz-Ağustos: 58,2 milyar TL

• Eylül: 36,3 milyar TL

Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma Programı için yapılan 274,7 milyar TL’lik harcama, toplam 68 programın 54’ü için yapılan harcamayı geride bıraktı. Ocak-Eylül 2025 döneminde, yoksullukla mücadele programından daha az harcama yapılan bazı programlar şöyle sıralandı:

• Hukuk ve Adalet: 237,4 milyar TL

• Dış Politika: 39,8 milyar TL

• Sanayinin Geliştirilmesi: 78,5 milyar TL

• Sanat ve Kültür Ekonomisi: 8 milyar TL

• Bağımlılıkla Mücadele: 2,2 milyar TL

• Uzay ve Havacılık: 2,2 milyar TL

∗∗∗

TÜRKİYE’DE SERVET DAĞILIMI

• En zengin %20’lik kesim, toplam gelirin %48,1’ini alıyor.

• En zengin %1’lik kesim, toplam servetin %42,04’üne sahip.

• En zengin %5’lik kesim, toplam servetin %59,2’sini kontrol ediyor.

• En zengin %10’luk kesim, toplam servetin %69,8’ine sahip.

• En yoksul %20’lik kesim, toplam gelirin sadece %6,3’ünü elde ediyor.