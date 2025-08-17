AKP’nin göç rejimi şeffaflık tanımıyor

Ebru ÇELİK

Sık sık kötü muamele, ağır yaşam koşulları ve hak ihlalleri iddialarıyla gündeme gelen Geri Gönderme Merkezleri (GGM), İstanbul’un Çatalca ilçesindeki İnceğiz GGM’de yaşanan intihar haberiyle yeniden tartışma konusu oldu.

8 Ağustos’ta intihara teşebbüs eden üç kadından birinin yaşamını yitirmesine ilişkin olay İstanbul Valiliği tarafından kısa bir açıklamayla doğrulandı. Açıklamada yaşamını yitiren K.H.’nin uyruğu, hukuki statüsü, ne kadar süredir merkezde tutulduğu veya ölüm nedenine ilişkin tek bir ayrıntı paylaşılmadı.

Avukat Bilge Sayıcı, yaşamını yitiren kadının Afganistan uyruklu olduğuna dair iddialar bulunduğunu belirterek, “Aynı merkezde iki kadın da intihar girişiminde bulunduğuna dair beyanlar var. Ancak yetkililerden de hiçbir detaylı bilgi gelmedi. Olayın ardından tüm bilgi edinme girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. GGM’lerde yıllardır insan haklarına aykırı koşullar sürüyor ve göçmenlerin insan hakları ve yaşam hakkı ihlal ediliyor” dedi.

SORUŞTURMA VAR BİLGİ YOK

Sayıcı, yaşamını yitiren göçmen kadının kimliği, statüsü, kayıtsız olup olmadığı, merkeze neden alındığı ve ne kadar süredir tutulduğuna dair hiçbir açıklama yapılmadığını, avukatının olup olmadığının dahi bilinmediğini vurguladı. Sayıcı, “Şeffaf bilgi paylaşımı yok. Soruşturma başlatıldığı söylendi. İddiaya göre, yaşamını yitiren K.H.’nin birlikte tutulduğu diğer göçmen kadınlara onun psikolojisinin bozuk olduğuna dair bir belge imzalatmışlar” dedi.

“Sınır dışı edilme korkusuyla yaşadıklarını açıklayamıyor” diye konuşan Sayıcı, GGM’lere ilişkin şeffaf bilgiye ulaşamadıklarına dikkat çekti. GGM’lerdeki koşulların cezaevlerinden daha kötü olduğuna dikkat çeken Sayıcı, “Merkezler barolara ve uluslararası kurumlara açılmadıkça şeffaf bilgiye ulaşmak mümkün olmuyor. Sivil toplum kuruluşlarına yansıyan şikâyetler arasında gönüllü geri dönüş formu imzalamaya zorlanmak, temizlik malzemelerine erişememek, sağlık hizmetlerine erişememek gibi temel hak ihlalleri bulunuyor” diye konuştu. Sayıcı, yerleşim yerlerinin kilometrelerce uzakta olduğu GGM’lerde göçmenlerin sağlık hakkının ihlal edildiğini ve göçmen çocukların eğitim haklarının yok sayıldığını vurguladı.

***

İHLALLER RAPORLARA YANSIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, Türkiye’de 23 ilde toplam 32 geri gönderme merkezi bulunuyor. Bu merkezlerin toplam kapasitesi 18 bin 870 kişi. Bir GGM’de yaklaşık 500 kişiye 1 hekim, 1 psikolog ve 1 tercüman düşüyor. Merkezlerde kalan yabancıların konuştuğu dil sayısı ise 10 ila 20 arasında değişiyor.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) verileri, GGM’lerde sistematik hak ihlalleri yaşandığını ortaya koyuyor.

2025 yılında Malatya 1 No’lu GGM’yi ziyaret eden TİHEK’in raporuna göre, kantinde hijyenik ped satışı yapılmıyor; 26 metrekarelik odalarda 6 kişi, 77 metrekarelik odalarda ise 24 kişi kalıyor. Bazı tuvalet ve banyolarda su sızıntısı bulunuyor. Rapora göre göçmenler ortalama 187 gün merkezlerde tutuluyor. 6 aydan fazla tutulan 346 göçmenin ortalama kalış süresi 286 gün.

2024 Kasım’ında yayımlanan Şanlıurfa GGM raporuna göre, merkezde 14 farklı uyruktan 775 göçmen tutuluyor. 24 metrekarelik 6 kişilik odada 36 kişi, 29 metrekarelik 8 kişilik odada 38 kişi kalıyor; kapasite aşımı nedeniyle bazı yabancılar yerde yatmak zorunda bırakılıyor. Odalarda tuvalet ve banyo bulunmazken, katta yalnızca 2 tuvalet ve 1 banyo bulunuyor. Bazı odaların ışıkları bozuk, duş başlıkları kırık olduğu TİHEV’in raporunda yer alıyor.

Avukat görüşmelerinde mahremiyet sağlanmıyor; yabancılara neden merkeze getirildikleri ve ne kadar süre tutulacakları konusunda bilgi verilmiyor. Raporlardaki diğer tespitler şu şekilde:

• Adana GGM: Kadın ve çocukların şampuan talebi, “intihar riski” gerekçesiyle karşılanmıyor. Yemekler çoğunlukla patates ve makarnadan oluşuyor.

• Antalya GGM: 39 farklı uyruktan 212 yabancı bulunuyor. 40 yabancı “terörist savaşçı” (YTS) şüphesiyle aynı merkezde tutuluyor. Astım, diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıkları olan en az 6 yabancı var. Merkeze kabul sırasında sağlık kontrolü yapılmıyor.

• Kütahya GGM: Hijyen setleri yetersiz. Çamaşırlar file usulü yıkanıp düzenli dağıtılmıyor. Yemek sorunlarının önlenmesi, kütüphane erişimi, disiplin süreçleri ve psikolog görevlendirilmesi talep ediliyor.

• Şanlıurfa GGM: 14 Farklı uyruktan 776 kişi bulunuyor. Merkeze kabul sırasında yabancılara neden merkeze getirildikleri ve ne kadar süre kalacaklarına dair bilgilendirme yapılmıyor. Etkili başvuru hakları ihlal ediliyor. Avukat görüşmelerinde odaların kapılarının kapatılması ve vekil–müvekkil mahremiyetine uyulması. Aksi, adil yargılanma hakkı ve savunma hakkının ihlal ediyor. Talep halinde yabancıların avukatlarına gerekçeli sınır dışı ve idari gözetim kararlarının verilmesi. Hukuki sürecin şeffaf yürütülmemesi, savunma hakkını ortadan kaldırıyor. Kapasite aşımı ve yabancıların yerde yatması. Aşırı kalabalık ve kapasite üstü barındırma, insanlık dışı muamele yasağını çiğniyor.

***

HAK İHLALLERİ SİSTEMATİKLEŞTİ

Resmi verilere göre, 2024 yılının ilk 8 ayında alıkonulan 126 bin 766 göçmenin büyük çoğunluğu bu merkezlere götürüldü. Mahkeme kararı olmadan alıkoyulan göçmenler; hukuki yardım, tercüman desteği, sağlık hizmeti ve temel insani koşullardan yoksun bırakılıyor. Fiziksel şiddet, cinsel taciz, kötü beslenme, hijyen yetersizliği ve iletişim hakkı ihlalleri GGM’lerde sistematik hale geliyor. GGM’ler, aynı zamanda Türkiye’deki göç rejiminin en kapalı, en az şeffaf ve denetimden en uzak alanlarını oluşturuyor. Merkezde tutulan kişilere dair bilgiye erişim ciddi biçimde engellendiği, avukatların müvekkilleriyle görüşmelerine yönelik fiili ve idari engellerin, insan hakkı örgütlerinin bilgi edinmesi neredeyse imkânsız hale getirildiği ileri sürülüyor.