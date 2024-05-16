AKP’nin güçlü aile, güçsüz kadın planı

‘Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi’ne yönelik genelge ve Bakan Göktaş’ın Aile Enstitüsü kuracaklarına yönelik açıklaması AKP’nin planını ortaya çıkardı. Kadınlar, “Politikaları yaşam hakkımızı tehdit ediyor” dedi.

İlayda KAYA

AKP iktidarı, kadın haklarını hiçe sayan uygulamalarına devam ediyor. Resmi Gazete’de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi”ne yönelik genelge yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da “Ailenin güçlendirilmesi amacıyla Aile Enstitüsü’nü hayata geçireceğiz” dedi.

İktidarın kadınları değil aileyi önceleyen politikalarına kadın hakları savunucuları “Bireyi değil aileyi temel alan bu gerici anlayış kadın cinayetlerini, ev içi şiddeti ve çocuk istismarını cesaretlendirmek demek. Tarikatların önünü açmak demek” diye tepki gösterdi.

ENSTİTÜ PLANI VAR

Erdoğan imzalı “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi"ne yönelik genelge yayımladı. Genelgeye göre, “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)" hazırlandı. Genelge kapsamında “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu. Kurulun, aileye yönelik sorunların tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere ilgili temsilcilerin ve uzmanların katılımıyla çalışma grupları oluşturabileceği belirtildi. Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nın uygulanması ve izlenmesini teminen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Yıllık Faaliyet Planı" hazırlanacağı da kaydedildi. Ayrıca tüm illerde “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu" oluşturulacağı da vurgulandı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş da dün Ankara’da planı tanıttı. Toplantıda kadınların nafaka hakkının gaspı, boşanmalarda arabuluculuğun yaygınlaşması ve kadına yönelik şiddette tedbir kararının alınmasının zorlaştırılması tartışıldı. Ayrıca Göktaş, “Ailenin güçlendirilmesi için Aile Enstitüsü’nü kuracağız" dedi.

TARİKATA DESTEK OLMAYIN

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, kadını ve çocuğu yoksayan politikaları eleştirerek şunları söyledi “ŞÖNİM’lerin olduğu yerde Aile Bakanlığı’nın kurumsal kimliğinin ötesinde kutsal aile yapısını destekleyen kurumlarla aileyi nasıl ayakta tutacaklarını düşünüyorlar. Aile ancak eşitlikle yürür. Aile içindeki birinin varlığının görmezden gelinirse o aile kurumu kurum değildir. Bu eşitsiz yapının içinde istismarı, şiddeti görmezden geleceksiniz, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçeceksiniz, 3-5 çocuk diyerek kadını kuluçka makinesi olarak göreceksiniz, kadının istihdamdaki sorunları gidermeyeceksiniz, eğitime ulaşmasındaki engel olan erken yaş evliliklerini önlemeyeceksiniz sonra da ‘Aileyi nasıl kurtarırız’ diyeceksiniz. O ailenin içindeki öfke kontrollerini, yoksullukla mücadeledeki hak kayıplarını yerine getirmeyeceksiniz sonra çıkıp ‘Aileyi koruyacağız’ diyeceksiniz. Eşitlikten ödün verirseniz geldiğiniz konumda sizi hiçbir şey kurtaramaz.”

Canan Güllü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı

Önceliğin ‘kutsal aile’ yapısı olmadığını söyleyen Güllü, şöyle devam etti: “Kadınların, 2011 senesinde Kadın Bakanlığı’nın kaldırılarak Aile Bakanlığı’na dönüştürülmesi ile başlayan hak gaspı, iktidarın kadını ve çocuğu yok sayıp aileyi güçlendirmeye yönelik popülist söylemleri sonucu kadın düşmanı politikaların iktidar eliyle beslendiği bir yere evrildi. Bireyi değil, aileyi temel alan bu gerici anlayış kadın cinayetlerini, ev içi şiddeti ve çocuk istismarını cesaretlendirmek demek. İktidarın bu çabası kadın ve çocuğun yaşam hakkını tehdit ediyor. Aile birliği kadının ve çocuğun istismarına rağmen, kadın ve çocuğun canı pahasına korunamaz. Anayasa’nın dediği gibi ‘Kadın erkek eşittir’ felsefesini yaygınlaştırmalıyız. Söyledikleri paralel yapıyla gaz almadır. Tarikatlara ve cemaatlere ‘Biz buradayız ve sizin dediğinizi yapmaya çalışıyoruz’ mesajı vermektir.”