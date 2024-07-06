AKP’nin gündemi yurttaştan farklı

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ertelenen kanun tekliflerini, seçimlerin geride kalması ve Meclis'in çalışma süresinin uzatılması ile gündeme taşıyan AKP yurttaşın tepkisini çeken düzenlemeleri art arda TBMM’ye sunuyor.

AKP iktidarında giderek etkisizleştirilen TBMM, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişinin ardından yalnızca iktidarın ajandası için çalıştırılıyor. Halkın sorunlarını çözecek hiçbir düzenleme TBMM gündemine alınmazken muhalefetin kanun teklifleri de AKP ve ortağı MHP’nin oylarıyla reddediliyor. TBMM’nin yasa yapma yetkisi de Öğretmenlik Meslek Kanunu örneğinde olduğu gibi adeta baypas ediliyor.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde gündeme alınmayan çok sayıda kanun teklifi, birbiri ardına TBMM’ye getiriliyor. 1 Temmuz’da kapanması gereken Meclis’in çalışma süresinin 1 Ağustos’a kadar uzatılması da “AKP, tepki çeken kanun tekliflerini alelacele Meclis’ten geçirmek istiyor” yorumlarına neden oluyor.

TBMM Adalet Komisyonu’na sunulması beklenen Dokuzuncu Yargı Paketi’nde, kadınların evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanmasını engelleyecek düzenlemeler yer alıyor. 8 Temmuz haftasında TBMM’ye getirilmesi beklenen vergi paketiyle de ekonomik krizin faturasının yurttaşa kesilmesi planlanıyor. İktidarın ajandasındaki bir diğer kanun olan Hayvan Hakları Kanunu’nda sokak köpeklerinin katledilmesini içeren düzenlemeler yer alacağı öne sürülüyor.

TBMM Milli Eğitim, Gençlik, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşmelerine devam edilen 39 maddelik Öğretmenlik Meslek Kanunu ise öğretmenlik mesleğinin altına dinamit koyuyor. Çok sayıda tartışmalı düzenlemenin yer aldığı kanun teklifinde eğitim istihdamında ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle tartışılan, “Öğretmenlikte kariyer basamakları” uygulaması da bulunuyor.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Meclis’i, “AKP’nin ajandasını işletmek” için çalıştıran AKP, “Erken seçim konusundan uzak durma stratejisini hayata geçirmeyi planlıyor. iktidar milletvekilleri olası bir erken seçimde, “Sandıktan çıkamamak” korkusu yaşıyor. Kamuoyu araştırmaları ile oylarındaki erimeyi gören AKP’lilerin, “Erken seçim tartışmalarından uzak durma” konusunda görüş birliğinde olduğu belirtiliyor.