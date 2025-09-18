AKP’nin gündeminde eğitimi kısaltmak ve dini artırmak var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçen günlerde zorunlu eğitimin kısaltılabileceğine dair bir açıklama yapmıştı. Tekin, kamuoyunda böyle bir beklentinin oluştuğunu iddia etmişti. Açıklamanın ardından AKP’nin de bu konuyu gündemine aldığı ve 4+4+4 yerine 4+4 sisteminin düşünüldüğü iddia edildi.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun yazısına göre AKP’nin son MKYK toplantısında bu konu ele alındı.

Tahincioğlu’nun yazısı şöyle: “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir süredir 12 yıllık eğitimden vazgeçilmesi gerektiğine yönelik açıklamalar yapıyor.

Tekin, bu konudaki çalışmaları AKP’nin son MKYK toplantısında da anlattı. Bakanlığın üzerinde çalıştığı taslakta, eğitim süresinin 4+4+2 şeklinde düzenlenmesi, isteyenlerin 2 yıl daha okuması üzerinde duruluyordu.

Kulislere yansıyan iddialara göre, MKYK toplantısında bunun da ötesine geçen öneriler gündeme geldi.

Artık usta ve çırak yetişmediğini vurgulayan bazı AKP’liler, 4+4 şeklinde zorunlu eğitimin yeterli olacağını, hatta ortaokuldaki zorunlu eğitim süresinin bile kısaltılabileceğini söyledi. Böylece lise ve üniversitelerde de dönüşüm yapılabileceğini savundu.”

ZORUNLU DİN DERSİ SAYISI ARTIRILSIN

Tahincioğlu, bazı MKYK üyelerinin ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın dini hassasiyetleri daha fazla gözetmesi gerektiğini söylediğini belirterek şöyle devam etti:

“Yine kulislere yansıyan iddialara göre, bazı MKYK üyeleri, zorunlu din derslerinin yanında seçmeli olarak verilen dini eğitim, değerler eğitimi gibi derslerin de zorunlu hale getirilmesini istedi. Müfredatın buna göre düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Özel okullarda bu derslere yönlendirme yapılmadığı, bu nedenle özel okulların müfredatında da derslerin zorunlu tutulması gerektiğini ifade etti.”