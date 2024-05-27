AKP’nin gurur kaynağı: Her ile üniversite

Haber Merkezi

Her ile en az bir üniversite açan AKP iktidarı, eğitimin niteliksizleştirilmesine karşı üniversite sayılarıyla gurur duymaya devam ediyor. Bingöl Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son 2 yılda ülkedeki üniversite sayısının 76’dan 208’e çıktığını aktardı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karşıyaka Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Yılmaz, öğrenci sayısının ise 8 milyonu aştığını söyledi.

“Yükseköğrenim dahil eğitim-öğretim bütçesini 2002 yılındaki 10 milyar lira seviyesinden bugün 1 trilyon 615 milyar liraya taşımış durumdayız” diye konuşan Yılmaz, “22 yılda üniversite sayımız 76’dan 208’e, öğretim personeli sayımız 70 binden 185 bine yükselmiştir. Üniversitelerimizi yaygınlaştırırken öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yurt-yatak kapasitesini 1 milyona yaklaştırdık" dedi.