AKP’nin hedefinde yine zeytinlik var!

AKP’nin, zeytinlik alanlarının kıyımının önünü açacak kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte, ÇED süreçlerinin hızlandırılması ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede madencilik faaliyetleri yürütülebilmesi öngörüldü.

AKP milletvekilleri imzasıyla doğayı katledilecek ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ başlıklı bir teklif hazırladı. Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde çok sayıda tartışmalı düzenleme yer aldı. Meclis’e sunulan kanun teklifine göre, “ÇED Gerekli Değildir” uygulamasına, “İsmi nedeniyle kamuoyunda, ‘Çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan faaliyet izni verildiği’ algısı oluşması nedeniyle” son verilecek.

TALANA KOLAYLIK

Teklifin yasalaşması ile madencilik faaliyetlerine yönelik ruhsatlandırma süreçleri de değiştirilecek. Ruhsata konu alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün ruhsat onayı beklenmeden, “İlgili kurumun izni” ile faaliyete başlanabilecek. Orman Genel Müdürlüğü’nce verilecek izinler, çevresel etki değerlendirmesi sürecinde esas alınacak. İlgili kurumca madencilik faaliyetine yönelik verilecek izin üç ay olacak. Ruhsatlandırma süreci üç ay içerisinde tamamlanmazsa ek bir ay daha süre verilecek. Toplam dört ay içinde ruhsata yönelik izin gelmezse, “İlgili kurumun onayı” madencilik faaliyeti açısından bağlayıcı olacak.

RUHSAT BEDELİ İNDİRİMİ

Teklifle ayrıca, işletmecinin ruhsat için ödeyeceği ücrette de indirime gidilecek. Bu kapsamda ruhsat bedelinde yüzde 30 oranında indirim yapılacak. Tahsil edilecek işletme ruhsatı bedelinde yapılan indirimin genel bütçe gelirlerinde neden olacağı azalmayı telafi etmek amacıyla da ruhsat bedeli genel bütçeye gelir kaydedilecek pay da ruhsat bedelinin yüzde 50’sinden yüzde 70’ine çıkarılacak.

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TARTIŞMALI MADDE!

Teklifin en tartışmalı maddesi olan 11’inci maddesine göre ise zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlarda madencilik faaliyetleri yürütülebilecek. Zeytinlikler, maden sahaları için kamulaştırılabilecek. Madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alana denk gelmesi ve “Madencilik faaliyetlerinin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması” durumunda madencilik faaliyeti yürütülecek kısımdaki zeytin ağaçları, başka bir alana taşınacak. Bakanlık, “Kamu yararını” dikkate alarak zeytinliklerin olduğu bölgede madencilik faaliyetlerine izin verebilecek.