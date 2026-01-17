AKP’nin İBB afişlerine CHP’den suç duyurusu: “Algıyla gerçekler örtülemez”

CHP İstanbul İl Başkanlığı, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili afişleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, AKP'nin İstanbul'un çeşitli yerlerindeki reklam panolarına astığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili afişlere ilişkin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

''MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ''

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Haksızlıkları algı operasyonlarınızla örtbas edemezsiniz.

İl Başkanımız Özgür Çelik, Hukuk Komisyonumuz ve partililerimiz, İstanbul’un çeşitli noktalarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı çalışması amacıyla asılan reklam panoları hakkında Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

Halkın iradesini ve gerçekleri hedef alan tüm girişimlere karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”