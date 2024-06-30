AKP’nin imam hatip ısrarı kontenjanlara yansıdı: Talep yok ama kontenjan çok

MEB’den yine ayrımcılık. LGS kontenjanları geçen yıla göre toplamda 5 bin 620 azaltıldı. Buna karşın kontenjanlar imam hatip liselerinde 1192, meslek liselerinde ise 824 artırıldı.

Kendi zihniyetinde toplum yetiştirmek isteyen AKP iktidarı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından fen, sosyal bilimler ile Anadolu liselerindeki kontenjanları düşürürken imam hatip ve meslek liselerindeki kontenjanları yükseltti.

2018 yılında hayata geçirilen LGS sınav sistemiyle adrese dayalı kayıtla öğrenci alan okulların büyük bir çoğunluğu imam hatip ve meslek liselerinden oluşurken AKP iktidarının okullaşma politikaları öğrencileri bu okullara mecbur bıraktı.

Açıklanan kontenjanlara göre akademik lise olarak adlandırılan fen bilimleri, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin kontenjanı 5 bin 620 azaltılırken imam hatiplerde bin 192, meslek liselerinde 824 ve fen bilimleri, sosyal bilimler ve meslek imam hatip liselerinde ise 2 bin 16’ya yükseltildi. Buna göre 2023 yılına kıyasla akademik liselerde kontenjanlar yüzde 18,5 oranında azaltıldı. İmam hatip ve meslek liselerinde ise yine 2023’e göre, kontenjan artışı yüzde 8,1 oldu. Buna göre, merkezi sınavla okula kayıt yaptıracak olan en az 3 öğrenciden biri istemediği okul türüne yerleşecek veya örgün eğitim dışına çıkacak.

Aynı zamanda amacının “din görevlisi yetiştirmek” olduğu belirtilen imam hatip okullarının, Anadolu Fen İmam Hatip Liseleri, Anadolu Sosyal Bilimler İmam Hatip Liseleri, Anadolu Yabancı Diller İmam Hatip Liseleri, Anadolu Spor İmam Hatip Liseleri olması 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre aykırı.

Kontenjanların en çok azaltıldığı iller ise şu şekilde sıralandı:

İstanbul: 880

Ankara: 450

Adana: 300

Bursa: 270

Diyarbakır: 240

Antalya: 180

Kocaeli: 180

Malatya: 150

AMAÇ TERCİHSİZ BIRAKMAK

AKP iktidarının uzun zamandır öğrencileri imam hatip liselerine yönlendirmek için uğraştığına dikkat çeken Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak, “İmam hatip liselerini daha ilgi çekici ve proje lise haline getirmeye çalışıyorlar. Tercih esnasında öğrencileri örtük ve açık bir şekilde buraları tercih ettirmeye çalışıyor. Kontenjanlarla oynayarak mecburiyet ve zorlama politikasına yeni bir halka eklediler. Akademik liselerinin kontenjanı düşerken imam hatip liselerininkinin yükselmesi binlerce öğrencinin imam hatip veya meslek liselerine gitmesine yol açıyor” dedi.

Ailelerin büyük çoğunluğunun tercihinin çocuklarının akademik eğitim alması olduğunu belirten Uluocak, “Ancak devlet tam tersi bir politika izleyerek aileleri imam hatip ve meslek liselerine yönlendirmeye çalışıyor. Açıklanan verilere göre öğrencilerin yüzde 80’den fazlası puanla bir okula yerleşemeyecek. Bu sistem çocukları niteliksiz eğitim almaya yönlendiriyor ve ya ucuz iş gücü olmaları için meslek liselerine ya da kendi ideolojilerinde yetiştirebilmek için imam hatip liselerine mecbur bırakıyor. Kontenjanların azaltılması bir başlangıç, önümüzdeki sene düşürmeye devam edilebilir” ifadelerini kullandı.

Uluocak son olarak şunları aktardı: “İmam hatip ve meslek liseleri üniversite başarısı ve mesleki gelecek açısından parlak okullar değil. Devlet bu okulların başarılı olduğu propagandasını yapmak için imam hatip bünyesinde fen, sosyal, yabancı dil gibi proje okullar açmaya başladı. Bunun altında imam hatipleştirme politikasının parlatılması için yapıldı ve imam hatiplerin kurulma felsefesine de aykırı.”