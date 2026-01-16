AKP’nin itibar bütçesi faize gitti

‘İtibardan tasarruf olmaz’ olmaz anlayışının 2025 faturası, bütçe verileriyle açığa çıktı. Yurttaşın üzerindeki ağır vergi ve cezalara rağmen 2025 yılında bütçe, 1 trilyon 799,1 milyar TL açık verdi. Faize aktarılan kamu kaynağında rekor kırıldı.

Faize Ocak-Aralık döneminde 2 trilyon 54 milyar lira gitti. Bu tutar 2024’e göre yüzde 61,7 oranında arttı. 2025 yılında kamu kaynaklarından 14 milyar 634,6 milyar liralık harcama yapıldı. Her 100 liralık harcamanın 14 lirası faize gitti.

Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri içerisinde faiz harcaması birçok harcamanın üzerinde çıktı. Sağlık için yapılan 1 trilyon 134 milyar TL, eğitim için yapılan 1 trilyon 509 milyar liralık harcama, faiz harcamasının gerisinde kaldı.

Kamunun konuk ağırlama, toplantı ve organizasyon harcamaları için kullandığı ve 2025 başında 1 milyar 636 milyon liralık ödenek ayrılan ‘Temsil ve Tanıtım’ kaleminde fazla harcamaya imza atıldı. İsraf kalemi olarak anılan ve tasarruf genelgesinde öncelik olarak gösterilen kalemden Ocak-Aralık döneminde 1 milyar 764 milyon liralık harcama yapıldı.

Kamuda lüks araç ve uçak tutkusu devasa boyuta çıktı. Devletin kira giderleri 38 milyar lirayı aşarken bunun 5 milyar 120 milyon lirası taşıtlara, 4 milyar 233 milyon lirası binalara, 13 milyar 392 milyon lirası uçak, helikopter ve hava araçlarına gitti.

Cumhurbaşkanının harcama yetkisinde olan ve örtülü ödenek olarak da bilinen gizli hizmet giderleri kaleminden sadece Aralık ayında 1 milyar 862 milyar liralık harcama yapıldı. Böylece yılın tamamında yapılan gizli harcama 14 milyar 847 milyon lirayı buldu. 2024 yılının yılın tamamında örtülüden 10 milyar 480 milyon lira harcanmıştı. Böylece bir önceki yıla göre artış yüzde 42 düzeyinde gerçekleşti.

∗∗∗

GÜVENLİK HARCAMASINDA REKOR ARTIŞ

Bütçe verileri iktidarın tercihlerini bir kere daha ortaya koydu. Güvenlik ve savunma harcamalarında rekor kırıldı. Sadece Aralık ayında 74 milyar 39 milyon lira, toplam 192 milyar 231 milyon lira harcandı. 2024 yılında 121 milyar 478 milyon liralık harcama yüzde 58,2 oranında arttı. Harcamaların büyük bölümü, silah ve savaş teçhizatı alımları adı altında gerçekleştirildi. Teçhizat alımlarına 49 milyar 309 milyon lira Aralık’ta, yılın tamamında ise 96 milyar 477 milyon liralık harcama yapıldı. Öte yandan Aralık’ta 6 milyar 142 milyon liralık, 2025’in tamamında da 23 milyar 271 milyon liralık mühimmat alımı gerçekleştirildi. Analitik bütçe rehberinde bu alımlar, güvenlik ve savunmaya yönelik her türlü silah, araç, gereç ve savaş teçhizatında kullanılan mühimmat olarak tanımlanıyor.

∗∗∗

VERGİ GELİRİ ÖTV VE KDV’DEN

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 12 trilyon 835 milyar 477 milyon TL olarak gerçekleşti. Halktan toplanan vergi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,3 artarak 11 trilyon 49 milyar 467 milyon TL’ye çıktı. Toplanan her 100 liralık verginin 48’i KDV ve ÖTV’den geldi.