AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ, afişinden ampulü sildi

31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına başlayan AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ, bağımsız aday gibi afişler bastırdı. Dağ seçim çalışmalarında partisinin adını ve logosunu kullanmadı.

AKP’nin ve Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamza Dağ, bağımsız aday gibi afişler bastırdı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Hamza Dağ’ın partisinin ismine ve logosuna yer verilmeyen afişler, İzmir merkezi ile tüm ilçelerinde duvarlara asıldı.

Türkiye genelinde baskıcı ve yaşam tarzını hedef alan politikalar sürdürülürken, seküler yaşam alışkanlıklarının yaygın olduğu İzmir’de farklı bir algı yaratmaya çalışan AKP'nin adayı Dağ, önceki gün Alsancak’ta kafe ve eğlence merkezlerinin olduğu, halk arasında ‘barlar sokağı’ olarak bilinen Gül Sokak'ı ziyaret etti.

Yurttaşlardan oy isteyen AKP’li Dağ, içki içen kadınlara “Afiyet olsun kızlar” diye seslendi. Dağ, “kimsenin yaşam tarzına karışmayacaklarını” iddia etti.

PUDRA ŞEKERİ HATIRLATMASI

CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, AKP adayı Dağ’ın oy istediği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak “Sizi bu fotoğrafla değil, porselen tabakta pudra şekeri çekenlerle hatırlıyoruz. İçki satan bir mekanda sarışın kadınlarla fotoğrafınız İzmir’i yansıtmaz. Bir mesaj da vermez. İzmir demokrasinin şehridir. Çetelerle, narkotik bağımlıları ile işi olmaz. Partiniz hangi şehri yönettiyse ihanet etti. Daha ne kadar takiyye yapmaya devam edeceksiniz?” diye sordu.

Sn. Hamza Dağ. Sizi bu fotoğrafla değil porselen tabakta pudra şekeri çekenlerle fotoğrafınızla hatırlıyoruz.



İçki satan bir mekanda sarışın kadınlarla fotoğrafınız İzmir'i yansıtmaz. Bir mesaj da vermez.



İzmir demokrasinin şehridir. Çetelerle, narkotik bağımlıları ile olmaz.… https://t.co/Hw63XC6l6v — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) February 4, 2024

"AKP LOGOSU KORKUTUYOR MU?"

ANKA'nın haberine göre; CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yaptığı açıklamada AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya seslenmişti.

Aslanoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Bilal Saygılı; fotoğrafta gözüken ve İzmir'in duvarlarına, billboardlarına resmi asılmış olan bu arkadaş, hangi partinin adayıdır? Zira bu sizin adayınız değilse sorun yok, ama aday sizin ise partinizin logosunu kullanmaktan neden korkuyorsunuz? Görsellerde parti logosu gözükmeyince, Ak Parti logosunu kullanmayınca İzmirlilere daha sempatik geldiğinizi mi düşünüyorsunuz?"