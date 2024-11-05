AKP’nin kadının adına dahi tahammülü yok: Sessiz oylama!

Kadın haklarını her defasında hedef almaktan geri durmayan AKP iktidarı, 9. Yargı Paketi’nden “çıkaracaklarını” söyledikleri ancak kadının evli olduğu erkeğin soyadını zorunlu kılan düzenlemeyi sessiz sedasız Meclis’ten geçirme derdine düştü. Halkın siyasi iradesine Esenyurt, Batman, Mardin ve Halfeti Belediyesi’ne kayyum atayarak saldıran iktidar, tüm bu tartışmaların odağında soyadı düzenlemesini bugün saat 15.00’te Meclis’e getirecek. DEM Parti ve CHP, kayyum atamalarına tepki olarak bir hafta boyunca Meclis çalışmalarına katılmama kararı alırken kadının kendi soyadını kullanamamasına yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’na getirilmesine ise kadın örgütleri tepki gösterdi.

YİNE AİLE ÖNCELENDİ

Düzenlemede kadının kendi soyadını kullanmasının “aile bütünlüğüne zarar vereceğini” savunulurken Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 22 Şubat 2023 tarihinde, evlenen kadınların eşlerinin soyadını almasını zorunlu kılan Medeni Kanun’un 187. Maddesi’ni iptal etmesine karşın yeni yargı paketinde bu karar da uygulanmak istenmiyor. Yargı paketine göre kadının, evleneceği kişinin soyadını alması zorunlu kılınırken kendi soyadını ise ancak eşinin soyadının önünde kullanabilecek.

Taslak metinde yer verilen kararın gerekçesinde de eşlerin farklı soyadları kullanmasının “toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar vereceği” iddia edildi. Evlilik durumunda kadının kendi soyadını kullanmasının çocuk üzerinde “olumsuz etki doğuracağı” ileri sürülen gerekçede “çocuğun hangi soyadını kullanacağının ayrı bir tartışma konusu haline geleceği” de savunuldu.

AYM 2023’te verdiği kararla, kadına evlendiğinde kendi soyadını tek başına kullanmasını engelleyen Madeni Kanun’un 187. Maddesinin “kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin eşitlik ilkesini ihlali” nedeniyle iptal etti. AYM’nin gerekçeli kararında şunlar aktarıldı: “Eşlere içlerinden birinin soyadını veya bunun dışında bir adı ortak soyadı olarak belirleme imkânının tanınması ya da ortak soyadının eşlerin evlenmeden önceki soyadlarının birleşimden oluşacağının öngörülmesi de mümkündür. Kaldı ki ortak soyadının aile bağlarını korumanın zorunlu unsuru olduğunun, eşlerin ortak soyadı taşımamaları hâlinde aile bağlarının hiçbir şekilde korunamayacağının söylenmesi de zordur. Aile bağlarının korunup güçlendirilmesi amacının da kuralla öngörülen farklı muamelenin makul nedeni olarak kabul edilmesi mümkün değildir.”

SUÇ İŞLENİYOR

İktidarın yalnızca soyadı düzenlemesiyle değil Medeni Kanunu ve Medeni Kanun ile kazanılmış hakları hedef aldığına dikkat çeken SOL Feminist Hareket Üyesi Avukat Damla Yıldırım, “Kadınların doğumla kazandıkları soyadlarını evlilik nedeniyle tek başlarına kullanamamaları eşitliğe aykırıdır; cinsiyete dayalı ayrımcılıktır AYM’nin iptal kararı bu yönüyle doğru. AYM kararları kişileri ve TBMM dahil tüm kurumları bağlar. Yasa maddesinin iptali kararı yalnızca bireysel etki doğurmaz; herkes için ve yasama organı için tartışmasız, kesin ve mutlak biçimde bağlayıcıdır. Yapılacak düzenlemenin de bu kapsamda ele alınması gerekiyor. Gündem yoğunluğu bu noktadayken, yine sessiz sedasız eski düzenlemeye benzer bir maddenin Meclis’ten geçirilmeye çalışılacağı yönünde düşüncemiz var” dedi.

AYM’nin iptal kararı doğrultusunda bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Komisyondan geçen haliyle tasarı AYM’nin iptal ettiği maddenin aynen getirilmiş hali. Düzenleme zaten Anayasaya, Anayasada yer alan eşitlik ilkesine aykırı olduğu için iptal edildi. Bu tasarı da Anayasa’ya yine açıkça aykırı olacak bir düzenlemeyi içeriyor. Şu an yasama adı altında da bir suç işleniyor. Hukuk devleti ilkesine, Anayasaya açıkça aykırı bu davranış bir hukuk tanımazlık” diye konuştu. Yıldırım son olarak şunları aktardı: “Medeni Kanuna dair yeni düzenleme sözleri ile iktidarın kadınların yıllarca mücadele ederek kazandığı haklara saldırısı sistematik bir biçimde devam ediyor. Bu da aslında iktidarın senelerdir sürdürdüğü ama kadın mücadelesi sayesinde bir türlü hedefini gerçekleştiremediği bir politika. Onlar kadın haklarına, kazanılmış haklarımıza saldırdıkça biz de toplumsal cinsiyet eşitliği, laiklik mücadelesini daha güçlü bir biçimde sürdürmeye devam ediyoruz.”

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EŞİK’TEN ‘OYLAMAYA KATILMAYIN’ ÇAĞRISI

Kadının kendi soyadını kullanamamasına yönelik düzenlemenin Meclis’e taşınmasına tepki gösteren EŞİK yaptığı açıklamada, “Tüm muhalefet partilerine ve varsa bağımsız davranabilecek iktidar vekillerine sesleniyoruz: AYM kararını, bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmeleri, Anayasa’yı, AİHM kararlarını yok sayan, Anayasa ve hukuku ayaklar altına alarak yasama faaliyeti yapan siyasal iktidarı yalnız bırakın’’ denildi. Açıklamada son olarak şu ifadeler kullanıldı: ‘‘Bu oyunu artık bozalım. Soyadı dayatmasına alet olmayalım. Yasama adı altında işlenmekte olan suça ortak olmayalım. Sayısal çoğunlukla Anayasa Mahkemesi kararını çiğneyecekleri, hukuku ayaklar altına alacakları Genel Kurul’da oylamaya katılmayalım. Halka rağmen, meclis çoğunluğunun verdiği güce dayanarak hukuka, Anayasa’ya, uluslararası sözleşmelere, AİHM kararlarına aykırı bir yasama faaliyetine oy kullanmayın”