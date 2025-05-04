AKP’nin kalelerinde derin yoksulluk: 114 bin hane yardıma muhtaç

Türkiye’de 2025 itibarıyla 20 milyon yurttaş, düzenli sosyal yardıma muhtaç hale geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın her yıl daha da artırdığı sosyal yardım bütçesi de derin yoksulluğu gizlemeye yetmedi. Merkezi bütçeden 2024 yılında 166 milyar 300 milyon TL harcanan, “Yoksullukla Mücadele” bütçesi de derin yoksulluğa çare olmadı.

AKP’nin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde en yüksek oy aldığı kentlerin sosyal yardım verileri de çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Rize, Trabzon ve Erzurum’da sosyal yardım yapılan hane sayısı toplamı 114 bin 75’e ulaştı.

AKP’NİN EN YÜKSEK OYU OLAN RİZE DE YOKSUL

AKP, 31 Mart 2024’te 24 ilde ipi göğüsledi. AKP’nin en yüksek oy oranına ulaştığı kent, yüzde 54,71 ile Rize olurken Trabzon yüzde 51,49 ile ikinci, Erzurum ise yüzde 50,45 ile AKP’nin en yüksek oy aldığı üçüncü kent oldu. Rize’de, yoksulluk çeken ve sosyal yardımlardan faydalandırılan hane sayısı kayıtlara, 12 bin 778 olarak geçti. Ailesinin en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı Rize’deki 422 çocuğun da ailesi yanında desteklendiği belirtildi.

Bugünün BirGün'ü

TRABZON VE ERZURUM’DA KARA TABLO

Benzer bir tablo Trabzon ve Erzurum’da da yaşandı. Trabzon’da, sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısının 36 bin 635, ailesinden alınma riski bulunan çocuk sayısının ise bin 514 olduğu bildirildi.

AKP’nin yüzde 50,45 oy aldığı Erzurum’daki sosyal yardım alan hane sayısı ise 64 bin 662 ile ifade edildi. Ailesi tarafından bakılamayan çocuk sayısı ise Erzurum’da, bin 877 olarak kaydedildi.

Rize, Trabzon ve Erzurum’daki sosyal yardım alan hane sayıları, şöyle sıralandı:

Rize: 12 bin 778

Trabzon: 36 bin 635

Erzurum: 64 bin 662

KAYSERİ’DE YÜZ BİNLER İHTİYAÇ SAHİBİ

Benzer bir tablo, “AKP’nin kaleleri” olarak nitelendirilen diğer bazı büyükşehirlerde de açığa çıktı. Kocaeli’nde 58 bin 39 hanenin 2024 yılında sosyal yardım aldığı, 3 bin 56 çocuğun Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamına alındığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Kayseri’de 60 bin 74 kişi 2024 yılında sosyal yardımlardan faydalandı. Kayseri’de, ailesinin yanından alınma riski olan çocuk sayısı ise kayıtlara, bin 908 olarak yansıdı.