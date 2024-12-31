AKP’nin kendi öğretmenini yaratma projesi: KPSS gitti, AGS geldi

Haber Merkezi

“Öğretmenliğe darbe kanunu” olarak eleştirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile getirilen Milli Eğitim Akademisi’ne girişe dair Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav sistemini açıkladı. 2025 yılından itibaren öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) bypass edilerek yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) uygulanacağı öğrenildi. Eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlerin AGS’den aldığı puana göre akademiye kabul edilecek. Eğitim fakültelerinin Akademi ile bypass edileceğini belirten eğitimciler bu uygulamaya tepki gösterirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamaya göre, ilk AGS sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bakan Tekin yaptığı açıklamada, “AGS sonuçlarına göre adaylarımız Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek. Akademide verilen eğitimin ardından öğretmen adayları atanacak,” dedi. Ayrıca, sınav içeriklerinin KPSS’den farklı olacağını ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan programların AGS kapsamında yer alacağını belirtti.

Öğretmen adaylarına akademi öncesi güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılacak ancak akademideki uygulamalı derslerde ‘başarısız’ olan eğitimcilerin akademiyle ilişiği kesilecek. Öğretmenlere akademi boyunca ödemeye yapılacağı belirtilirken akademiden mezun olanlar 3 yıl süreyle sözleşmeli öğretmen olarak MEB bünyesinde çalıştırılacak.

‘AKADEMİDE NİYET BELLİ’

Eğitim fakültelerinin bypass edileceğine dikkat çeken Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Genel Sekreteri Evrim Gülez, “Uzun yıllardır süre gelen sınavların sorularının önceden verildiği, sonuçlara müdahale edildiği kuşkusunu taşıyoruz. Ülkemizde sınav dediğimiz şey objektif kriterlere göre eleme yapılan bir araç değil” diye konuştu. Gülez, akademide verilecek olan eğitimin içeriğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti. Akademiden öğretmenlerin hangi kriterler kapsamında eleneceğinin bilinmediğini ifade eden Gülez, “İlişiği kesilen öğretmenlerin ne zaman tekrardan akademiye girip giremeyeceği de belirsiz. Eğitim fakültesinde 4 yıl boyunca eğitim alan kişilere ‘Biz size cep harçlığı vereceğiz, şu kadar süre tekrar okuyacaksınız’ diyorlar, bu umudu kıran bir durum” dedi.

Öğretmenlerin hem akademi sürecinde hem de sözleşmeli öğretmenlik sürecinde her an ilişiğin kesilmesi durumu ile karşı karşıya olduklarını belirten Gülez, “Akademinin içeriği değil, niyeti belli. İktidarın amacı kendi istediği öğretmen profilini yaratmak. KPSS’nin ardından şimdi de AGS geldi. Eğitim fakültelerinde verilen eğitimi yetersiz buluyorsanız, çözüm burada. Akademi, ataması yapılmayan öğretmenlerin yaşadığı sorunu daha da derinleştirecek. Sonu olmayan bir sistem” ifadelerini kullandı.