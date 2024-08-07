AKP’nin kurul oyunu

HABER MERKEZİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un imzasıyla Türkiye Adalet Akademisi tarafından oluşturulan "Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu”na yönelik tepkiler yükselmeye başladı.

Kurulda kimlerin yer aldığına dair detaylı bir bilgi verilmezken, kurulun "Aile hukuku alanında yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve aile bireylerinin haklarını daha iyi korumayı amaçladığı” ifade edilmiş, kurulun önümüzdeki günlerde toplanacağı iddia edilmişti.

‘KAZANIMLARIMIZA DOKUNAMAZLAR’

Konu ile ilgili açıklama yayımlayan Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK) kurulun iktidarın yeni bir oyunu olduğunu dile getirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İktidarın istediği ortaklarla istediği sonuçlara ulaşmak için araç haline getirdiği projelerin çıktılarından kendilerine vazife çıkaranlar, ‘nafaka, tazminat, boşanma ve velayet gibi’ konularda kadınların ve çocukların hayatlarını ters yüz edecek düzenlemeler peşine düşmüş. Bugüne dek kadın hakları açısından olumlu tüm hukuki düzenlemeler bağımsız kadın hareketinin mücadelesiyle gerçekleşti. Yapılan her kanunun noktasından virgülüne kadınların emeği var, deneyimi ve bilgisi var. Kazanımlarımıza dokunmanıza izin vermeyeceğiz” dedi.

"İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz, Medeni Kanun’a dokunma, kadının soyadı konusunda Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gereğini yerine yetir. Bakanlık bir şey yapmak istiyorsa ilk iş kulaklarını tıkamaktan vazgeçebilir” diyerek Bakanlığa çağrı yapan EŞİK Platformu, "Biz laiklik ilkesine dayanan, eşitlikçi aile modelinin garantisi olan Medeni Yasa’dan vazgeçmeyeceğiz” diyerek mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Aile Hukuku Değerlendirme Kurulunun oluşturulmasını değerlendiren İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zöhre Dalkıran, ise kurulda yer alacak sivil toplum kuruluşları ifadesinin çok belirsiz olduğuna dikkat çekti. Dalkıran, "Sivil toplum kuruluşlarından kasıt ne? Kimler katılacak? Kadın alanında çalışan bir sürü dernek, kadın örgütü var onlar dâhil edilecek mi? Yoksa kendi kurdukları aile arabuluculuğunu harekete geçirecek, oluşturdukları kurumlar var, onları mı dâhil edecekler? ” diye sordu. Siyasi iktidarın 2002’den bugüne kadarki söylemlerine ve düzenlemelerine bakıldığında kadınların hayrına bir şey görmediklerini dile getiren Dalkıran, "Bu sebeple bu kurula da temkinli yaklaşılması gerekiyor” uyarısını yaptı.