AKP’nin Malatya’daki deprem konutu sözü havada kaldı: Sadece %8’i teslim

Depremlerin ardından iyice açığa çıkan iktidarın yönetememe krizi, bu kez deprem konutlarına yönelik planlama ile ortaya konuldu. Malatya’da inşası planlanan afet konutlarından yalnızca yüzde 8’i depremzedelere teslim edildi.

Maraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin üzerinden 16 ay geçmesine karşın afetle yerle bir olan kentlerdeki sorunların çoğu çözülemedi. Gıda, eğitim ve sağlık gibi en temel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayamayan çok sayıda depremzede, barınma kriziyle de karşı karşıya bırakıldı. İktidarın plansızlığı nedeniyle deprem konutlarının inşaatı ve teslim süreci kördüğüm haline getirildi.

Deprem bölgelerine yönelik plansızlıktan en çok etkilenen kentlerden biri de Malatya. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, depremden etkilenen esnafın kalıcı işyerlerinin yapılmasını, evleri yıkılan depremzedelerin ise sıcak yuvalarına geçmeyi beklediğini söyledi.

PLAN TUTMADI

Depremlerin ardından yapılan planlama ile Malatya şehir merkezine 103 bin 19 konut inşa edilmesi öngörüldü. CHP’li Ağbaba’nın açıkladığı verilere göre, teslim edilebilen konut sayısı, planlananın çok altında kaldı. Buna göre, 103 bin 19 konuttan yalnızca 7 bin 881’i hak sahiplerine teslim edilebildi. Teslim edilen konut sayısının planlanan toplam konut sayısına oranı, yüzde 8 olarak hesaplandı.

KURALAR ERTELENDİ

İkizce ve Gelincik Tepesi ile diğer ilçelerde devam eden TOKİ konutlarında ilk kuraların 17 Şubat’ta, ikinci kuraların ise 19 Mart’ta gerçekleştirildiğini ifade eden Ağbaba, şunları söyledi:

“Nisan ayında üçüncü kura çekilecekti, çekilmedi. Mayıs ayında dördüncü kura çekilecekti, çekilmedi. Şimdi haziran ayında da kura çekilmeyeceği ortaya çıktı. Malatya’da seksen gündür bir ev teslim edilebilmiş değil, bu şekilde temmuz ve ağustosta ev teslimi yapılması da zor gözüküyor. Malatyalılar sahipsiz bırakılmış durumda.” Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın, yıkımların ocak ayı sonu itibarıyla durduğu ve mevcut hasarlı bina yıkım oranının yüzde 87 olduğu yönündeki açıklamasını anımsatan Ağbaba, “Depremin üzerinden bir yıl dört ay geçmiş, Malatya’da halen yıkım bekleyen binlerce ev var ama yıkımın ihalesi yapılmıyor. Yıkmıyorlar ki yapsınlar” dedi.