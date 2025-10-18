AKP’nin medyayı getirdiği halin hikayesi: Flash TV'nin son bir yılı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 84 milyon lira bedelle satışa çıkarılan Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu. Flash Haber TV’nin yeni sahibi Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş kazandı. Keleş AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. 2024 yılı sonlarında Halk TV bünyesine katılması beklenen ancak bir ay sonra BankPozitif ve Payfix ödeme sisteminin sahibi Erkan Kork tarafından satın alınan kanalın hikâyesi aslında tam olarak AKP iktidarına uygun bir hikâye.

HALK TV’YE KATILMASI İÇİN TÜM ÖDEMELER YAPILMIŞTI

2024 yılı sonlarında kamuoyunda kanalın Halk Tv’ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu da 25 Kasım’da bu iddiaları doğrulamıştı. Aradan bir ay geçtikten sonra Mahiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada gerekli tüm ödemelerin yapılmış olmasına rağmen kanalın hisselerinin kendilerine devredilmediğini ve devir işlemlerinin gerçekleşmediğini duyurmuştu. Mahiroğlu yönetime yönelik “tehdit ve baskı” sebebiyle devrin gerçekleşmediğini öne sürmüştü.

Kanalın Halk TV’ye devri sağlanamayınca kamuoyunda İhlas Holding ve Torunlar Holding’in kanalı satın alacağı yönünde söylentiler açığa çıkmıştı. İki kurumdan da bu konuda bir doğrulama gelmedi

KORK, KARAPARA OPERASYONUNDA TUTUKLANDI, KANALA KAYYUM ATANDI

9 Ocak 2025’te kanal, online ödeme sistemleri Bankpozitif ve Payfix’in kurucusu Erkan Kork tarafından satın alındı. Erkan Kork’un satın almasının ardından kanal AKP yanlısı yayınlar yapmaya başladı. Kork hakkında karapara soruşturması yürütülmesine rağmen satışın onaylandığı sonraki aylarda ortaya çıkmıştı.

Mart ayında ise karapara soruşturması nedeniyle Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’ye TMSF kayyum olarak atandı. Sahibi Erhan Kork, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “malvarlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5.1-c maddesine muhalefet” suçlarından öönce gözaltına alındı, ardından 17 Mart’ta tutuklandı.

KANALIN YENİ SAHİBİ EŞREF KELEŞ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 84 milyon lira bedelle satışa çıkarılan Flash TV'nin yeni sahibi ise Eşref Keleş oldu.

EŞREF KELEŞ KİMDİR?

Diyarbakır'dan AKP'nin milletvekili aday adayı olan Keleş, 2003 Türkiye güzeli ve manken Aslı Baş’ın şaibeli şekilde yaşamını yitirdiği lüks villayı 15 milyon dolara satın alarak ismini duyurmuştu.

6 Şubat 2023 Maraş merkezli depremler sonrası Hatay'da meydana gelen yıkıma karşı çok sayıda konut inşasına başlanmıştı. Keleş'in sahibi olduğu Öz Er-Ka İnşaat, Hatay'da 2 milyar 474 milyon TL’ye konut ihalesi almıştı.