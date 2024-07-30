AKP’nin mirası 170 milyon lira borç

Haber Merkezi

Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Amak, AKP’li yönetim döneminde yapılan usulsüzlükleri açıkladı. Sözcü’nün haberine göre Amak, Belediyede aralarında AKP Mardin eski il başkanı Vahap Alma’nın kardeşi, yeğeni ve birçok AKP’li yönetici yakınının da bulunduğu 94 bankamatik personeli tespit ettiklerini belirtti.

Amak, belediyeyi devralmalarının ardından yaptıkları çalışmalarda birçok usulsüzlük tespit ettiklerini ve AKP’li yönetimin belediyeyi resmen talan ettiğini ifade etti. Amak, göreve geldiklerinde bu kişilerin istifa ettiklerini ve geri kalan personelin ise çalışmaya devam etmesine karar verdiklerini ifade etti. Ayrıca, belediyenin mali durumu hakkında bilgi veren Amak, belediyenin 170 milyon TL borçla devralındığını belirtti. Borcun 100 milyon TL’sinin İller Bankası’ndan çekilen kredi olduğunu, geri kalan 70 milyon TL’nin ise piyasa borcu olduğunu söyledi.

NAYLON FATURA BULUNDU

Amak, seçim öncesi yapılan birçok naylon fatura girişinin tespit edildiğini ve ödemelerin yapıldığını belirtti. Kayyum yönetimindeki Kızıltepe ilçesinde borçların azaldığını, ancak Artuklu Belediyesi’nde borçların arttığını ifade etti.