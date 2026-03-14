AKP’nin öngörüsüzlük rekoru: Maliyette 14 kat artış

AKP hükümetleri döneminde seçim malzemesi olarak kullanılan ancak bir türlü tamamlanamayan kamu projelerine bir yenisi daha eklendi. Yapım süreci itibarıyla yılan hikâyesine dönen ve AKP dönemindeki plansızlığın sembolü halini alan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nin ardından, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi de gecikiyor.

Temeli 2019 yılında atılan ve 2023 yılında hizmete gireceği belirtilen Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin ancak 2028 yılında tamamlanabileceği kaydedildi. Tamamlanma tarihi sürekli ertelenen projeyi gündeme getiren CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, “Bu proje, iktidarın liyakattan uzak kadroların elinde bir yılan hikâyesine dönmüştür” dedi.

SEÇİM ODAKLI AÇIKLAMA

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin temeli, 2019 yılında atıldı. Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nisan 2020’de projeyi yerinde inceleyerek, “Hat, 2023 yılında hizmete girecek” diye konuştu. Ancak hat, Bakan Karaismailoğlu’nun vaat ettiği gibi 2023 yılında açılamadı. 2023 yılının seçim yılı olduğunun altını çizen CHP’li Yazgan, “O dönem yapılan açıklamanın, seçim odaklı propaganda açıklaması olduğu anlaşılıyor” ifadesini kullandı.

Hatta yönelik benzer bir açıklama, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimler öncesinde de gerçekleştirildi. 2024 yılının başında hatta incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kısmının 2025’te, tamamının ise 2028’te faaliyete geçeceğini öne sürdü. Ancak yeni bakanın vaadi de tutmadı.

“YÖNETİM İFLASI”

Seçim dönemlerinde, “Ha açıldı, ha açılacak” denilen projenin maliyeti de giderek katlandı. 2019’da 7,4 milyar TL olan projenin öngörülen maliyeti, 2026 yılı itibarıyla 113,5 milyar TL’ye fırladı. Proje maliyetinde yüzde bin 433’lük artış yaşandığını vurgulayan Yazgan, “Bu yalnızca bir hesap hatası değil, yönetim iflasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Konuyu TBMM’ye taşıyarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi de verdi. Yazgan, gazetecilere yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi:

“Her seçim öncesi rayların üzerinde poz veren bakanlar değişiyor, vaatler yenileniyor ama Edirneli hemşerilerimin beklediği o tren bir türlü raylara inmiyor. İktidar, Avrupa’ya bağlanma hayalini seçim sandığına meze ediyor. 2022’de bitecek denilen hattın halen bitmemesi, halkın aklıyla alay etmektir. Ortada AB hibesi ve devasa dış krediler varken projenin bitirilememesi, uluslararası itibarımızı da zedeliyor.”