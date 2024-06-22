AKP’nin ötanazi çıkışına hayvanseverler tepkili

AKP'nin sokak hayvanlarına ilişkin yasal düzenleme hazırlığında sona yaklaşılırken; AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in teklifte ‘uyutma’ ifadesi yerine ‘ötanazi” tanımının yer alacağı yönündeki açıklaması hayvanseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

Hayvan, Yaşam, Özgürlük İnisiyatifi’nden Güliz Gündüz, “Bu yasa tasarısı geri çekilene kadar direneceğiz. Hiçbir şekilde bu yasa tasarısını kabul etmiyoruz. 5199 sayılı kanunun 6. maddesinde koruyacaksınız, hayvana şiddet uygulayanlara, cinsel istismarda bulunanlara yatarı olan hapis cezası getireceksiniz, üretimi durduracaksınız. Kısırlaştırma yapmayan ve bu sorunu palazlandıran belediyelerinizi ceza kapsamına alacaksınız. Bundan başka hiçbir yol kabul etmiyoruz” dedi.

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan da ötanazi uygulamasına karşı olduklarını belirterek şunları söyledi: "Sağlıklı bir hayvanın sadece sahiplenilmediği için öldürülmesine, ötanazi denmesine oldukça tepkiliyiz. Ötanazi insanların kendi rızasıyla karar verdiği bir uygulamadır. Hayvanlarda ise böyle bir rıza söz konusu değildir. Yine uyutma denilerek bunun üstü örtülmeye çalışılıyor, hayvanların toplu şekilde öldürülmesine katliam diyoruz. Yıllardır bu yüzden popülasyonun kontrol altına alınması için mücadele ediyoruz. Bizim öncelikli önerimiz hayvan satışlarının, hayvan ticaretinin yasaklanması."