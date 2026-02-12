AKP’nin övündüğü tablo: Yoksula sadaka

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın bütçe görüşmelerinde övünçle anlattığı sosyal yardımların aylık karşılığı hesaplandı. Türkiye'de yardıma muhtaç hanelere 2025 yılında hane başına yalnızca 3 bin 327 TL yardım yapıldığı öğrenildi.

AKP hükümetleri döneminde giderek derinleşen yoksulluğun üzerini örtmek amacıyla kullanılan sosyal yardım harcamalarının düşüklüğü, “İktidar, yoksula sadaka veriyor” yorumlarına neden oldu.

YALNIZCA 236 TL’LİK ARTIŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılında hane başına ortalama 3 bin 88 TL’lik sosyal yardım yapıldı. Bakanlık, giderek derinleşen ve on milyonlarca yurttaşı kapsayan yoksulluğa karşın hane başı sosyal yardım harcamasını 2025 yılında ancak 236 TL artırabildi.

GÜNLÜK 110 TL

Muhalefetin, “Yoksulluğu gizleme bütçesi” olarak nitelendirdiği sosyal yardım harcamaları, 2025 yılında hane başına 3 bin 324 TL olarak gerçekleşti. Yoksul hanelere yapılan sosyal yardımların günlük karşılığı 110 TL oldu.

YOKSULUN ALAMADIKLARI

AKP’nin 2025 yılında yoksul yurttaşa reva gördüğü 110 TL’lik sosyal yardımın gücü, ancak yedi ekmeğe yetebildi. Yoksulluk nedeniyle en temel ihtiyaçlarını karşılamayan haneler aylık sosyal yardımla en fazla şu ürünleri satın alabilecek:

Ayçiçek yağı (5 litre): 450 TL

Dana Eti Karkas (1 kilogram): 630 TL

30’lu Yumurta: 170 TL

Beyaz Peynir (900 gram): 215 TL

Siyah Zeytin (500 gram): 185 TL

Pilavlık Pirinç (1 kilogram): 80 TL

Bütün Piliç: 220 TL

Zeytinyağı (4 litre): 1200 TL

***

YAMA TUTMAYAN YOKSULLUK

Türkiye’deki derin yoksulluğu, “Yoksullukla mücadele” adı altında yapılan 2025’te yapılan 359,1 milyar TL’lik harcama da gizleyemedi. 2025’te, ailesi tarafından bakılamayan çocuk sayısı 183 bine, elektrik faturası ödenemeyen hane sayısı 2,5 milyona, GSS borçlusu sayısı ise 8,2 milyona ulaştı.