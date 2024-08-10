AKP’nin peşkeş çek, sat ve savur anlayışı

Haber Merkezi

İzmir'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından işçi çıkarmalarıyla gündeme gelen AK Partili Aydın Pehlivan'ın yönettiği Menemen Belediyesi'nin 94 taşınmazı satışa çıkarmasına karşı tepkiler sürüyor. 12-16 Ağustos günleri arasında ihalesi yapılacak belediyeye ait taşınmazlarla ilgili bugün Menemenliler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak belediye binasına yürüdü.

Düzenlenen yürüyüşte Menemenliler, "Bu vebal ödenmez Menemen‘in geleceğini gasp ettirmeyeceğiz" yazılı pankart açarak "Emlakçı başkan istemiyoruz", "AKP halka hesap verecek", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Halkın malı satılamaz" sloganları attı.

Yürüyüşe Menemen Belediyesi tarafından işten çıkarılan ve 75 gündür eylem yapan belediye emekçileri de katılırken yürüyüşte konuşan CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, “AKP’nin peşkeş çek, sat, savur anlayışı ile Menemen’in değerli tarlalarını ve koruma altında olan sit alanlarını dahi satışa çıkaran bu zihniyete dur diyoruz. Menemen’in malları, Menemen’in geleceğidir. Toprağımdan, aşımdan, işimden uzak dur” dedi.