AKP’nin planlarını bozmamız gerekli

Politika Servisi

Bir süredir Ekmek ve Adalet buluşmaları çerçevesinde üretici ziyaretleri gerçekleştiren DEM Parti iktidarın tarım politikaları ve çiftçi eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım Komisyonu üyesi Sinan Çiftyürek’in gerçekleştirdiği açıklamada çiftçilerin 3 yıldır bu politikalara karşı “hükümet istifa” şiarıyla yollarda, eylemde olduğu belirtildi.

Çiftçinin ekse de ekmese de aç kaldığını ifade eden Çiftyürek, şöyle konuştu: "Demirören Holding, Doğan Medya’dan bütün her şeyi satın alırken Ziraat Bankası’ndan 800 milyar dolar borç aldı. Bunu 4 yıl boyunca ödeyemedi. Yüzde 4 nokta bilemem kaç faizle, bir anlaşma yapmak zorunda kaldılar. Çiftçi, 2 taksitini ödemedi diye tarlasına el koyan banka, bir milyar dolara yakın parayı Demirören’e veriyor. İktidarın sermayeden yana bir politikası söz konusu. Bu politikaları şiddetle kınıyoruz. Hükümet, ‘Kemer sıkma politikalarıyla, 2025’i çıkarabilir miyim?’ diyor. Bu politikalara karşı tüm halkların, sosyalistlerin, ortak hareket etmesi gerekiyor. AKP izlediği politikayla ‘2025’i atlatayım’ diyor. Bütün demokrasi güçleriyle AKP’nin bu politikalarını sahada bozmamız gerekiyor. Çiftçinin yalnız kalmaması gerekiyor.”