AKP’nin “ruhsatsız” kalesi

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik Sayıştay denetimleri, çok sayıda usulsüzlüğü ortaya koydu. Belediyenin 2024 yılındaki mali ve idari işlemlerindeki usulsüzlükler, denetimlere takıldı.

Fatma Şahin idaresindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin mali hesaplarına mercek tutuldu. Sayıştay denetçisinin belediye hesaplarındaki incelemelerinin ardından tespit edilen usulsüzlükler, 2024 Yılı Raporu ile kayda geçirildi.

ÇOK SAYIDA USULSÜZLÜK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin, mülkiyetindeki taşınmazları Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak kiraya vermediği de Sayıştay raporuna yansıdı. İdare mülkiyetindeki toplam 10 dükkan ve yazıhanenin, çoğunluğunu AKP'lilerin oluşturduğu Belediye Meclisi kararı ile kiralandığı belirtildi. Belediyenin, dükkan ve yazıhanelerinin kiralanması için 2003 yılından beri yalnızca Belediye Meclisi kararı aldığı, kira süreleri tamamlansa dahi ihale açmadığı tespit edildi.

AKP’li belediyenin öte yandan, mülkiyetindeki bazı yapıları, “Yapı kullanma izin belgesi” olmadan kullandığı öğrenildi. Yapı kullanma izin belgesi olmadan kullanılan yapı sayısının 140 olduğu bildirildi.

AKP yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mevzuata aykırı uygulamalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Büyükşehir Belediyesinin farklı şirketlerinde çalışan 32 personelin, herhangi bir sözleşme, protokol ya da ihale olmadan belediyenin farklı birimlerinde görevlendirildiği ortaya çıktı. Belediyenin öte yandan, çok sayıda işçiye yıllık izin kullandırmadığı da Sayıştay raporu ile kayda geçirildi.