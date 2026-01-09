AKP’nin şanslı bürokratları

Türk Katılım Reasürans Anonim Şirketi’nin 2024 yılı mali denetimleri, personel için harcanan dev kaynağı açığa çıkardı. Türk Katılım Reasürans’ın mali raporlarına göre, 2021 yılında bir olan kurumun personel sayısı 2024 yılında üçe çıktı. Asgari ücretin brüt 20 bin 2 TL, net ise 17 bin 2 TL olduğu 2024 yılında şirketin personeline yüksek tutarlarda maaş ödendiği tespit edildi.

Sayıştay Denetim Raporu’na göre, üç kadrolu personelin çalıştığı Türk Katılım Reasürans Anonim Şirketi’nin 2024 yılı personel gideri 40 milyon TL oldu. Şirketin, üç kadrolu personelinin yanında, ana şirket olan Türk Reasürans A.Ş. çalışanlarından da hizmet sözleşmesi kapsamında personel hizmeti alındığı bildirildi. Personel hizmeti alınan 88 kişinin hizmet bedeli için yapılan ödeme ise kayıtlara 27,3 milyon TL olarak geçti. Şirketin 2024 yılı personel harcamasında 2023 yılına oranla yaşanan artış ise yüzde 132 olarak hesaplandı.

Türk Reasürans A.Ş.’nin, “İşçi” kadrosunda yer alan üç kişiye aylık ortalama 360 bin TL ödendiğine dikkati çeken CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Kim bu üç şanslı kişi?” diye sordu. TERCİH MESELESİ Bakırlıoğlu, iktidarın memura, emekliye ve asgari ücretliye, “Kaynak yok” diyerek düşük zamları lâyık gördüğünü anımsatarak “Türk Katılım Reasürans A.Ş.’nin amacı, ülkede katılım sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlamak. Yurtdışına giden katılım reasürans primlerini yurtiçinde tutarak, ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak. 2024 yılında Cumhurbaşkanı’nın maaşı 183 bin TL iken Türk Katılım Reasürans A.Ş.’de işçi statüsünde görünen üç personele aylık ortalama 360 bin lira maaş ödenmiş” dedi.

Bakıroğlu şöyle konuştu: “İktidar, yanlış ekonomi politikalarının yarattığı yüksek enflasyonun faturasını emekliye, memura, asgari ücretliye keserken kamu kaynaklarını yandaş kurumlarda bol kepçeyle harcamaya devam ediyor. Bu bir yönetim zaafı değil, açık bir tercih meselesidir.”