AKP’nin Şırnak’a yatırımı: Kalekol, kule, ‘güvenlik yolu’

Haber Merkezi

AKP, 21 yıllık iktidarında Şırnak'a karakol-kalekol, emniyet binası ve "güvenlik yolu" için 2 milyar 387 milyon 780 bin TL yatırım yaptı.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) 2017 verilerine göre, illerin gelişmişlik düzeyleri, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik kriterlerine göre yapılan sınıflandırılmada, Şırnak ekonomik açıdan 81’inci olarak son sırada yer aldı. MA’nın haberine göre AKP iktidarı 2003 yılından 2023 yılına kadar güvenlik politikalarıyla kentte 2 milyar 387 milyon 780 bin TL tutarında harcama yaptı.

Şırnak Valiliği’nin resmi sitesinde yer alan ve İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinden yapılan harcamalarla, onlarca karakol, kalekol, kule, il ve ilçe emniyet binaları ile askeri hizmet binaları inşa edildi.

20 yılda yapılan harcamalar ile devam eden bazı projeler;

•İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası yapımı için: 9 milyon 165 bin 84 TL

•Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliği Ek Binası Yapımı İçin: 16 milyon 940 bin TL

•Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığına Bağlı Ayvalık Beytüşşebap Arasında yapılan 4 Adet Kule: 1 milyon 340 bin 480 TL

•Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Ve Lojman Yapımı İçin: 17 milyon 200 bin TL

•İl Jandarma Komutanlığı 52 Üniteli Vardiya Yatakhanesi: 20 milyon 490 bin TL

Sadece bitirilen projeler için bugüne kadar askeriye ve emniyete 1 milyar 635 milyon 882 bin TL tutarında harcama yapıldı.

DEVAM EDEN PROJELER

•Irak-Suriye Sınır Aydınlatma Hattı Bakım Onarım: 1 milyon 162 bin 750 TL

•Silopi İlçesi Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı:158 milyon 330 bin TL

•Şırnak İl Jandarma Komutanlığı TOKİ Lojmanları Onarım İşi: 238 milyon 999 bin TL

Devam eden projeler için ise 751 milyon 898 bin TL tutarında harcama yapıldı.