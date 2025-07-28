AKP’nin tasarrufu ormanları kül etti: OGM’ye para yok

Türkiye, hemen her yıl olduğu gibi 2025 yılının yazında da orman yangınlarına teslim oldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte 27, 28 ve 29 Haziran tarihlerinde 200’e yakın yangın çıktı.

Aralarında İzmir, Manisa, Balıkesir, Sakarya ve İstanbul’un da yer aldığı kentlerde çıkan yangınlar, uzun süre söndürülemedi.

Yangınlarda binlerce hektar orman alanı küle döndü. 25 ve 26 Temmuz’da da Bursa ve Karabük’te korkutan yangınlar yaşandı.

Bugünün BirGün'ü

BÜTÇEDE BÜYÜK GERİLEME

BirGün’ün, Türkiye’nin ciğerlerini küle çeviren yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı gerekçesiyle tartışılan Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesine tuttuğu mercek, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Müdürlüğün bütçe payının, yıllar itibarıyla giderek eridiği belirlendi.

2019 yılında OGM’ye, 3 milyar 310 milyon 410 bin TL bütçe verildi. Müdürlüğün 3,3 milyar TL’lik 2019 yılı bütçesinin, 73 milyar 771 milyon 848 bin TL’lik özel bütçeli idarelerin toplam bütçesi içindeki oranı, yüzde 4,48 olarak hesaplandı. OGM’nin bütçe payı, 2020 yılı itibarıyla giderek eridi.

ORAN TEPETAKLAK

Toplam 27 bin 485 hektar orman alanının küle döndüğü 2024 yılında OGM’nin bütçesinin toplam bütçe içindeki oranı, en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 2,55’e kadar düştü. OGM bütçesinin, özel bütçeli idarelerin toplam bütçesi içindeki oranı, yıllara göre şöyle sıralandı:

2019: Yüzde 4,48

2020: Yüzde 4,22

2021: Yüzde 3,50

2022: Yüzde 3,12

2023: Yüzde 3,16

2024: Yüzde 2,55

2025: Yüzde 3,34

ATEŞİ DİYANET’E KÜLÜ OGM’YE

Yangınla mücadele için “Dua programı” düzenleyen Diyanet’in 2025 yılı bütçesi, Orman Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı bütçesini de çarpıcı tabloyu ortaya koydu.

Diyanet’in 62 milyar 276 milyon 327 bin TL harcadığı 2025’in ilk yarısında, OGM’nin harcaması, 15 milyar 963 milyon 846 bin TL’de kaldı.

5 Temmuz’da, Türkiye’deki bütün camilerde, “Yangınların sönmesi için” dua programı düzenleyen, Diyanet’in 130 milyar 119 milyon 153 bin TL’lik 2025 yılı bütçesi de Orman Genel Müdürlüğü’nün 45 milyar 494 milyon 330 bin TL’lik 2025 yılı bütçesini üçe katladı.

ORMANLAR MADENE KURBAN

OGM’nin, 2024 yılında 23 bin 53 hektar orman alanında ormancılık dışı faaliyete izin verildiğini ortaya koyan, “Orman izinleri” verilerinin detayları ise AKP’nin doğaya düşman çevre politikasına ayna tuttu. 2024’te orman alanlarına yönelik verilen ve 23 bin 53 hektar alanı kapsayan 5 bin 438 iznin bin 427’sini, madencilik izinleri oluşturdu.

PERSONEL SAYISINDA ERİME

OGM’nin, “2025 Yılı Performans Programı”nda yer alan veriler ise müdürlüğün personel sayısındaki erimeyi gösterdi. 2022 yılında 44 bin 200 olan OGM merkez ve taşra teşkilatlarındaki toplam personel sayısının, 2024 yılının sonunda 42 bin 79’a düştüğü kaydedildi.

***

DOĞA DÜŞMANI POLİTİKA

Türkiye’de birbiri ardına yaşanan orman yangınlarına müdahaledeki yetersizlik tartışılırken AKP’nin doğaya düşman çevre politikası OGM’nin, “Orman İstatistikleri” raporuna yansıdı. 2024 yılında ormancılık dış faaliyete açılan 23 bin 53 hektar orman alanının 10 bin 244 hektarlık bölümünde madencilik faaliyeti yürütüldüğü bildirildi.

2023 yılında 17 bin 733 olan ormancılık dışı faaliyetlere açılan orman alanı büyüklüğü, 2024 yılında 23 bin 53 hektara yükseldi.

AKP hükümetlerinde, ormancılık dışı faaliyet izni verilen orman alanlarının büyüklüğü, bazı yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2012: 20 bin 679

2014: 40 bin 868

2016: 42 bin 393

2018: 25 bin 192

2020: 48 bin 524

2022: 21 bin 553

2024: 23 bin 53

***

MİLYONLUK HARCAMALAR

Uçak alımına bütçe bulamayan, ekipleri uygun koruyucu kıyafet ile donatamayan Orman Genel Müdürlüğü, makam odası dekoruna, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı etkinliklere ve Azerbaycan’daki tesisin yapımına milyonlar harcadı.