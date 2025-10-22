AKP’nin teklifi kabul edildi: TBMM tatile giriyor

TBMM Genel Kurulu’nda çalışmalar sürerken, AKP Meclis'in çalışma takvimine dair grup önerisi sundu. AKP ve MHP’nin evet oylarıyla geçen önergeden dolayı TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak.

"YASAMA ORGANI İHTİYACA GÖRE ÇALIŞIR"

Öneriye dair konuşan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Yasama organı bir tatil planına göre değil, milletin ihtiyaçlarına göre çalışır. Meclisin görevi takvim kovalamak değildir; ihtiyaca uygun yasa düzenlemek, denetim görevini yerine getirmek ve bütçeyi görüşmektir" dedi.

"İKİ TARAFIN OYU YETİYOR ZATEN"

CHP adına konuşan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "Yani bir hafta Meclis tatil olacak, sonra da çalışma günlerini tespit etmek için oylama yapacağız. Aslında gerek yok, zaten her iki tarafın oyuyla her şeyi ya kabul ediyoruz ya da reddediyoruz" dedi.