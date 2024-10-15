AKP’nin temcit pilavı ‘iyi hal’

Haber Merkezi

AKP’liler ne zaman toplumda infial yaratan bir kadın cinayeti ya da olay olsa tepkiyi kendi üzerinden çekmek için ‘İyi hal’ uygulamasına yönelik hamleler yapıyormuş gibi gösteriyor. Son günlerde de toplumda kadın cinayetlerine karşı oluşan öfkenin ardından benzer açıklamalar geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son olarak dün şunları söyledi: “Koşullu salıverme süreleriyle ilgili, iyi hal uygulamalarıyla ilgili eleştiriler var. İyi hal uygulamasıyla ilgili bir değişiklik yapmıştık. Salt indirim için duruşmadaki kılık kıyafeti ile indirim alması eleştirilere neden oluyordu. Burada salt indirim için duruşmadaki hal tavırların indirime esas olamayacağına dair düzenleme yaptık ama bu da sorunu ortadan kaldırmadı. İyi halle ilgili konuyu da değerlendiriyoruz.”

Tunç’un açıklamaları kendinden önceki bakanlarla benzerlik taşıyor. Örneğin bir önceki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bu konudaki ifadeleri şöyle: “Halk arasında ‘iyi hal’ diye bilinen takdiri indirim sebeplerinin uygulanması toplumumuzda infiale yol açmaktadır. Ortaya çıkan hadiseler ve bu hadiseler nedeniyle verilen kararlar, insanımızın vicdanını sızlatmaktadır. Adalet Bakanı olarak bu kararlar benim de vicdanımı rahatsız etmektedir.” Bozdağ’dan önce bu görevi yürüten Abdulhamit Gül ise 2019’da yaptığı bir açıklamada şunları demişti: “İnfial yaratan bir hadisede sanığın duruşmadaki tavrından dolayı iyi hal indirimi yapılmasını bir hukukçu olarak asla anlayamıyorum."