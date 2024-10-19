AKP’nin tercihleri bütçeye yansıdı

EKONOMİ SERVİSİ

Yeni bütçe maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmeleri maratonunun 22 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

Enflasyonun 2026'da tek haneli seviyelere indirileceğini iddia eden Yılmaz, bütçe kanunu teklifinin yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı destekleyen ve sosyal refahı artırıcı yaklaşıma sahip olduğunu söyledi.

Yılmaz pembe tablolar çizse de rejimin 2025 bütçesinde de halkın yararına bir şey çıkmadı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe artış oranları, iktidarın halkı yok sayan tercihlerine ayna tuttu.

Dolaylı-dolaysız vergilerle halkı soyan iktidar yine Diyanet’e, Savunma Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na bol kepçe davrandı. Savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira, yatırımlar için 1,57 trilyon lira kaynak ayrıldı.

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KÖİ PROJELERİ 2025 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİ (MİLYAR TL)

Bütçede Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerine ilişkin ayrılan ödenekler de belli oldu.

Buna göre bu yıl 26,2 milyar TL olan Şehir Hastaneleri Hizmet Bedelinin 2027’de 46,1 milyar TL’ye, Şehir Hastaneleri Kullanım Bedelinin ise 57,5 milyar TL’den 75,5 milyar TL’ye çıkması öngörüldü. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden garanti ödemelere ayrılan ödenek 73,8 milyar TL’den 118,8 milyar TL’ye yükseldi.

Avrasya Tüneli için ayrılan ödeneğinin ise 4,9 milyar TL’den 6,1 milyar TL’ye yükselmesi planlandı.