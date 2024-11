AKP’nin ustalık eseri: Et tüketemeyenler ülkesi

AKP iktidarlarında en çok tahrip edilen alanların başında yer alan tarım ve hayvancılıktaki dramatik tablo, bütçe verilerine yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçe verilerine mercek tutan CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2025 yılı bütçesinden tarıma ayrılan payın düşüklüğünü eleştirdi. 2025 yılı tarım ve hayvancılık bütçesi, üreticiyi darboğazdan kurtaracak adımların atılmadığını ortaya koydu. 2025 yılı tarım bütçesinde hayvan üreticilerine yönelik yeni hiçbir şey olmaması dikkati çekti.

Et ve et ürünleri ithalatının 363 milyon dolar ile 2023 yılında rekor kırdığını anımsatan CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “2024 yılının ocak-eylül döneminde ise 2023 yılının da rekoru kırıldı” diye konuştu. Ocak-Eylül 2024 döneminde toplam 498 milyon dolarlık et ve et ürünleri ithalatının gerçekleştirildiğini kaydeden Bakırlıoğlu, “2021’den bu yana daha eti ithalatı yüzde bin 537 arttı. Yurttaşlarımız ise kırmızı etin tadını unuttu. İktidar yanlış tarım politikasıyla hem üretemeyen hem de yurttaşın et tüketemediği bir Türkiye yarattı” diye konuştu.

Yem fiyatlarının neredeyse her hafta zamlandığına dikkati çeken Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda dana etinin kilosu 620 TL. TÜİK verilerine göre, dana eti tüketici fiyatı 2021 yılında ortalama 65 TL idi. 2021 yılında dana eti ithalatımız 2 bin 231 tondu. 2023 yılına baktığımızda ise dana eti ithalatımız 36 bin 538 tona çıkmış durumda ve dana etinin kilosu 620 TL. 2021’den bu yana daha eti ithalatı yüzde bin 537 artmış. İktidar üreticiyi desteklemeyip, fiyatları aşağıya çekmek için ithalata kartına sarılıyor ama bu boşa çaba fiyatları düşürmeye yetmiyor.”

∗∗∗

HAYVAN SAYISI DÜŞTÜ

AKP’nin, “Üretimden beslenmeyen bir hayvancılık yarattığını” dile getiren Bakırlıoğlu, 2023-2024 dönemini kıyaslayan şu verileri paylaştı:

• Büyükbaş hayvanda sığır sayısı % 2,6 azalarak 16 milyon 421 bin baş

• Manda sayısı ise yüzde 5,9 azalarak 161 bin 749 baş

• Küçükbaş hayvanda, koyun sayısı yüzde 5,9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş

• Keçi sayısı yüzde 11,0 oranında azalarak 10 milyon 303 bin başa

kadar geriledi.