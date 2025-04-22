AKP’nin yolsuzluğu bir beka sorunudur

Politika Servisi

Kuzey Kıbrıs’ta Şubat 2022’de öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal’ın kaçtığı Hollanda’da yakalanmasının ardından ABD istihbaratına 120 sayfa ifade verip serbest kalması, Kıbrıs’tan Saray rejimine uzanan yeni yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi.

Daha önce 2021 yılında suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından da dile getirilen Halil Falyalı’nın elinde Kuzey Kıbrıs ve Türkiye hükümetlerinden devlet yetkilileri ve yakınlarına dair şantaj kasetleri olduğu iddiası atılmıştı. O iddiaların ardından ortaya çıkan devlet-mafya-siyaset ilişkisi, geçtiğimiz günlerde de Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın’ın röportajı ile tekrar yankı buldu.

FİDAN’IN ADI DA GEÇTİ

Cemil Önal’ın Akın’a konuştuğu yazı dizisinde Saray rejiminin yolsuzluklarına dair iddialar bir kez daha ortaya saçılırken Halil Falyalı’nın rüşvet çarkını yöneten, eski finans müdürü Cemil Önal’ın itiraflarında ilk kez Hakan Fidan’ın ismi de zikredildi. İddiaya göre Fidan, Yasin Ekrem Serim’i Kuzey Kıbrıs’a büyükelçi olarak şantaj kasetlerini alması için gönderdi.

Ortaya çıkan iddiaların ardından mafya lideri Halil Falyalı ile ortaklığıyla bilinen ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olan Yasin Ekrem Serim’in geçtiğimiz ay görevden alınması iddiaların şüphesini artırdı.

‘AK GRUP’ İDDİASI

Saray rejimine uzanan yolsuzluk ağında en dikkat çeken yerlerden birisi, savcılara verilen rüşvetlerden, Kıbrıs’tan İstanbul’a uzanan döviz ve kara para akışına, AKP’ye yakın isimlerin işin neresinde durduğuna kadar pek çok ismi ve detayı içeren kısımlar oluşturdu.

Önal, kara para aklanan Larsen Teknoloji’nin üçüncü en yetkili kişisi Fatih Nevzat Aysu’nun ifade verdikten sonra rüşvet ile serbest bırakıldığını öne sürdü. İddiaya göre Halil Falyalı’nın talimatıyla ulaştıkları Adana Cumhuriyet Savcısı Y.P, 100 bin dolarlık ödemeyle Fatih Nevzat Aysu’yu serbest bıraktı.

Falyalı’nın üçüncü adamı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in yakını ve para transferleri, nakit akışı ve "VİP müşterilerden" elden alınan ödemelerden sorumlu olan Fatih Nevzat Aysu’nun, 10 Temmuz 2020 tarihli iddianamede yer aldığını söyleyen Önal:

“Bu işlemleri yürütebilmek için Adana merkezli ‘AK Grup’ adlı bir yapısı vardı. Adana’daki bir davada, bu yapıyla bağlantılı olarak AKP Gençlik Kolları’ndan iki isim daha yer alıyordu” ifadelerini kullandı.

AKP OLMAZSA YÜRÜMEZDİ

O dönem GrandBet’in sahibi olan Tolga Alpaslan, Veysel Şahin ile Halil ve Hüsnü Falyalı’nın yer aldığı yasa dışı bahis davasından bahseden Önal:

“Devletle ilişkilerimiz o kadar iyiydi ki, verdiğimiz büyük rüşvetlerle dosyadan adımız silindi. Bu operasyon AKP iktidarının bilgisi ve onayı olmadan yürüyemezdi” ifadelerini kullandı.

Önal, ailelere yardım, Covid-19 testi hibeleri gibi girişimlerin başka amaç taşıdığını, ceplerinden para çıkmadığını da şu sözlerle anlattı:

“Türkiye’den uçakla getirilen Covid test kitlerinin de başka bir amacı vardı. O dönemde kapanmalar nedeniyle Türkiye’de çok para birikmişti. Parayı almak için böyle bir plan yapıldı. Kitlerle, ilaçlarla birlikte bavullarla nakit parayı da adaya soktuk.”

SOYLU 20 MİLYON ALDI

Öte yandan Önal’ın AKP ile ilişkilerde adını sık sık aldığı eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki söyledikleri de dikkat çekti. Önal, Halil Falyalı ve Ahmed Nazari’nin Süleyman Soylu’ya 20 milyon dolar rüşvet ödediğini söyledi.

İDDİALAR YALANLANDI

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, iddiaları kabul etmedi:

“Bu iftiraları atan, yayan, karalayan herkes şerefsizdir” dedi. Soylu’nun 15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi yeraltı dünyasının önemli isimlerden Ayhan Bora Kaplan’ı ve silahlı adamlarını sokağa çağıran isim olarak bilinen Soylu’nun kuzeni Sadık Soylu da kendisinin de adı geçtiği iddiaları yalanladı.

MİT VİDEOLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR İDDİASI

İddialarda geçen “MİT’in peşinde olduğu 5 kayıp video: Devletin en üst kademelerine uzanan kirli ilişkiler ağı…” yazıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır.”

MİT’in videolara ulaşmaya çalıştığı iddiaları ise dikkat çekti.

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SOYLU’NUN ŞAİBE DOLU FOTOĞRAF ALBÜMÜ

1- Almanyalı Osmanlılar Derneği yöneticisi (cinayet, uyuşturucu, fuhuş gibi birçok suçla yargılanmış) Taner Ay

2- Arabada “Pudra şekeri” ile yakalanan AKP’li Kürşat Ayvatoğlu

3- 2 milyar dolarlık vurgun yapan Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer

4- Uyuşturucudan yargılanan İş insanı Ali Osman Akat

5- Bugün Kıbrıs Gazetesi’nin iddialara yer veren manşeti

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AĞIR SALDIRI ALTINDAYIZ

Yayımladığı yazı dizisinin ardından konuşan Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın, istihbarat servislerinin elindeki bilgilerin altını çizerek, “Yaşananlar sadece AKP’nin krizi değil” dedi. Akın, “Falyalı’nın arşivinde yer alan videolar, artık sadece basit bir suç dosyası değil; Türkiye için doğrudan bir milli güvenlik meselesi. Bu yazı dizisinin perde arkası, duyduklarımızdan çok daha fazlası olabilir” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Türkiye’de hâlâ görev yapan üst düzey bürokrat ve bakanların da dâhil olduğu çok sayıda rüşvet, kara para aklama ve tehdit gibi iddiayı dile getiren Akın, Facebook hesabının hacklendiğini ve gazetenin yoğun saldırı altında olduğunu belirtti.

Gazetenin yayın koordinatörü Emine Yüksel de siber saldırılar nedeniyle hesaplarına erişemediklerini ve kendilerine gelen bilgiye göre kısa süre sonra Bugün Kıbrıs sayfasının da kapatılacağını belirtti. Destek talebinde bulunan Emine Yüksel:

“Bütün sosyal medya hesaplarımızı kapatsalar da fotokopiciden çoğaltıp haberleri tek tek evlere dağıtır, yine size ulaşırız” dedi.