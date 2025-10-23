AKP’ye geçeceği iddialarını yalanladı

Haber Merkezi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin AKP'ye katılacağı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Dedikoduları üretenlerin önce şunu anlaması lazım; biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz" diyen Babacan, iktidara meydan okudu.

Babacan, "Bu günlerde bize görev biçenler yine çoğaldı. Dedikodunun bini bir para. Dedikoduları üretenlerin önce şunu anlaması lazım; biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü ülkeyi yönetmeye en hazır olan biziz" dedi.

"Sadece ekonomide değil, hükümetin sorumluluk alanının tümünde en detaylı hazırlığı yapan bizleriz" diyen Babacan, "Her türlü iddiaya varım, bu ülkeyi yönetmeye iktidar partisinden de, ana muhalefet partisinden de daha hazırız. İtirazı olan varsa, hodri meydan" ifadelerini kullandı. Babacan, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını değerlendirerek, komisyonun nihai rapor aşamasına geçmesi gerektiğini belirtti.